南韓陸軍參謀總長遞辭呈 尹錫悅稱「基於安全形勢」不准辭

韓國總統尹錫悅3日實施戒嚴並於6小時後解嚴，期間被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙表示，昨天已向時任國防部長金龍顯請辭。但是總統府官員今天指出，尹錫悅沒有准辭。

尹錫悅今天稍早已批准金龍顯的辭呈。

韓聯社報導，尹錫悅3日深夜出人意表宣布實施戒嚴，並且任命朴安洙（音譯）出任戒嚴司令，但因在野黨掌控的國會經表決否決戒嚴令，尹錫悅於數小時後解除戒嚴。

朴安洙今天接受國會國防委員會緊急質詢期間披露，已於昨天遞出辭呈。

不過根據總統府，基於安全形勢的理由，朴安洙未獲尹錫悅准辭。

總統府一名高階官員指出：「尹錫悅強調穩定軍隊運作的必要性，敦促陸軍參謀總長全面專注在他的職責上。」