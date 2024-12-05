南韓憲政史首見 國會以「監察不力」通過彈劾監察院長、3檢察官

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中央社／ 首爾5日綜合外電報導
南韓民眾抗議總統尹錫悅宣布戒嚴。圖／路透社
南韓民眾抗議總統尹錫悅宣布戒嚴。圖／路透社

在野黨掌控的韓國國會今天以對總統辦公室搬遷工作的監察不力，以及未切實調查第一夫人金建希所涉案件等理由，通過對監察院院長崔載海和3名高階檢察官的彈劾案

韓聯社報導，監察院院長彈劾案在國會通過且被停職，在韓國憲政史上尚屬首次。

崔載海之外，今天遭到彈劾的還包括首爾中央地方檢察廳檢察長李昌洙、首爾中央地方檢察廳第四次長趙相元（Cho Sang-won，譯音）、首爾中央地方檢察廳反腐敗調查二部部長崔宰勳（Choi Jae-hun，譯音）。

執政的國民力量黨議員杯葛表決。國會通過彈劾案後，4人將會遭到停職，直到憲法法院就是否維持彈劾作出裁決。

在野黨指控崔載海對於2022年總統尹錫悅疑似違規將總統辦公室搬出青瓦台一事的監察不力。

3名檢察官則遭控未切實調查金建希參與操縱德意志汽車公司股價案，而對她作出不起訴結論。

上述彈劾動議原定昨天表決，因尹錫悅短命的戒嚴決定而延到今天。

主要在野黨共同民主黨本來計劃暫緩對崔載海等人的彈劾，專注於彈劾尹錫悅。在國民力量黨決定反對彈劾尹錫悅後，共同民主黨今天改變計畫。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 監察院

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