最重將面臨死刑！尹錫悅恐觸犯叛亂罪 南韓警方展開調查

韓媒「DT News」報導，南韓在野黨「祖國革新黨」4日向南韓警察廳國家搜查本部檢舉，南韓總統尹錫悅、已辭職下台的國防部長金顯龍、戒嚴司令官朴安洙等人因違法戒嚴觸犯叛亂罪，國家搜查本部本部長禹鐘壽5日證實已受理並展開調查。

禹鐘壽在國會行政安全委員會緊急質詢中表示，將按既定法律程序迅速處理這起涉嫌叛亂罪案。報導引述消息來源，指該案已分派給國家搜查本部的安全調查科。

尹錫悅3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，不到數個小時遭國會推翻後又宣布解嚴。

按南韓憲法第84條，「總統任內不受刑事起訴，但犯下內亂或外患罪則不在此限」；另憲法第87條規定，叛亂首謀者將處以死刑或無期徒刑；參與謀劃、指揮或從事重要任務者，可處死刑、無期徒刑或五年以上有期徒刑。這顯示若涉嫌叛亂遭定罪，尹錫悅最重恐面臨死刑。