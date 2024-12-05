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連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

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精準預測會戒嚴！南韓在野黨議員稱「百分之百有第2次」 怒轟：總統陷入瘋狂

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連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅4日清晨宣布取消戒嚴，隨後就未曾公開露面。圖／法新社
南韓總統尹錫悅4日清晨宣布取消戒嚴，隨後就未曾公開露面。圖／法新社

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴，又在數小時後取消，引發南韓全國混亂。尹錫悅取消戒嚴後，已連續兩天未公開露面。

執政黨國民力量黨人士和總統府消息人士原本透露，尹錫悅會在5日發布聲明，可能為戒嚴道歉。然而，南韓「Naver news」報導，總統府5日突然通知媒體，「今天不會發布相關聲明」。

報導指出，自尹錫悅3日深夜宣布戒嚴又於6小時後取消以來，都沒有安排任何公開行程。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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