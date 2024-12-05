連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴，又在數小時後取消，引發南韓全國混亂。尹錫悅取消戒嚴後，已連續兩天未公開露面。

執政黨國民力量黨人士和總統府消息人士原本透露，尹錫悅會在5日發布聲明，可能為戒嚴道歉。然而，南韓「Naver news」報導，總統府5日突然通知媒體，「今天不會發布相關聲明」。

報導指出，自尹錫悅3日深夜宣布戒嚴又於6小時後取消以來，都沒有安排任何公開行程。