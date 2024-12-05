網傳南韓戒嚴大量軍車上街頭 查核中心澄清「錯誤訊息」

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中央社／ 台北5日電
南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴令，震驚全球。圖／路透
南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴令，震驚全球。圖／路透

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，網路上也流傳一張首爾街頭出現大量軍車的照片，事實查核中心表示，圖片是南韓今年1月陸軍裝甲車訓練畫面，與戒嚴無關。

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，經過驚心動魄的157分鐘後，國會議員隔日凌晨1時表決推翻戒嚴令。而網路上同時流傳「首爾街頭出現大量軍車」的圖片，台灣事實查核中心向台灣駐韓國記者求證，同時檢視韓國通訊社「韓聯社」及主流媒體，都沒有出現相關訊息和畫面。

事實查核中心指出，此為假訊息，該圖片是南韓陸軍今年1月25日凌晨在首爾市中心進行的K808輪式裝甲車機動訓練畫面，並非尹錫悅宣布戒嚴後的首爾街頭景象。

事實查核中心表示，尹錫悅宣布戒嚴後，南韓國防部派出直升機與武裝戒嚴部隊進入國會，但並未提到有出動戰車，因此圖片為移花接木的錯誤訊息。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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