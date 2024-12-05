主持到一半突播報戒嚴令 韓男偶像「緊張抿嘴」畫面瘋傳…粉絲：活久見

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴令，不料隔日凌晨南韓國會即表決通過，宣布戒嚴令無效，尹錫悅也接受國會決議撤除戒嚴令及軍隊，結束短短6小時「短命戒嚴」。而社群媒體上也瘋傳，一名男偶像當晚正主持電台節目，成為史上首位宣布戒嚴的偶像，而他的冷靜表現獲得好評，更讓粉絲感嘆「活久見（意即活久了什麼事都可能見到）」。

綜合韓媒報導，南韓6人男子偶像團體MONSTA X成員I.M，3日晚間正主持KBS Cool FM電台節目《Monsta X I.M的Kiss the Radio》，現場直播到一半卻傳出尹錫悅宣布11點將實施戒嚴的命令。對此，I.M作為電台主持人在知道消息後，第一時間的反應也隨之曝光。

「為您轉達速報，尹錫悅總統在今晚發布了緊急戒嚴令」，I.M在冷靜地播報完畢後，雙唇緊閉、略顯緊張的模樣也在社群媒體上流傳，影片至今已累計逾400萬次觀看。對此，粉絲紛紛留言表示，「活著活著，竟然還能看到偶像在播報戒嚴消息」、「我的偶像竟然在戒嚴同時也受到了關注」、「因為有3名哥哥成員都還在當兵，所以更擔心了」。

I.M所屬男團MONSTA X於2015年出道，其中有3名成員陸續入伍當兵。戒嚴令發布當下不久，即傳出現役軍人收到「延後退伍令」，使得不少南韓樂迷崩潰，擔憂自家正在服兵役的偶像也將受到影響。