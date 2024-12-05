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南韓前防長金龍顯涉推動戒嚴 檢方下令禁止出境

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
南韓國防部長金龍顯。資料照片。圖／法新社
南韓國防部長金龍顯。資料照片。圖／法新社

韓聯社報導，韓國總統尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴讓全國陷入混亂，由於前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）涉及這場風波，檢方今天下令禁止他出境。

韓國聯合新聞通訊社今天報導，韓國檢方已對總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）、內政部長李祥敏與現遭解職的國防部長金龍顯展開調查，因為他們涉嫌企圖實施戒嚴。

根據報導，金龍顯因涉及3日的戒嚴令風波，已辭去韓國國防部長職務，調查期間首爾中央地方檢察廳也對他祭出旅行禁令。尹錫悅和李祥敏則未面臨這類禁令。

尹錫悅以「反國家勢力」與蓄意阻撓的政治對手構成威脅為由，於3日深夜宣布實施緊急戒嚴令，但未明確說明遭遇哪些威脅。約6個小時後，國會表決推翻戒嚴令，尹錫悅被迫收回成命。

如今，尹錫悅將於7日面臨彈劾動議表決。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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