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尹錫悅突發戒嚴令涉叛亂罪 韓國警方展開調查

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國高階警官今天表示，警方已就總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）宣布戒嚴一事涉及「叛亂」罪嫌展開調查。

法新社報導，相關影片顯示，韓國警察廳國家搜查本部本部長禹鐘壽（Woo Jong-soo）告訴國會議員，「此案已指派下去」。

尹錫悅3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，不到數個小時遭國會推翻後又宣布解嚴。最大在野黨共同民主黨對尹錫悅、多位部長以及軍警高層官員提出「叛亂」指控。罪名成立有可能被判處無期徒刑甚至死刑。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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「戒嚴」失敗了，引申出來的，是對尹總統更大的政治風暴。因為總統與國會的矛盾衝突，和「戒嚴」相連結，這論述本就很薄弱。重要的是，執政黨國民力量黨黨魁，是尹總統親自提拔的前檢察官後輩——他任期內的首位法務部長韓東勳，在戒嚴令發布後，反而指控總統的行為「錯誤」，要求國民一起「阻擋」。

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