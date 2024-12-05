快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

日本關注韓國戒嚴風波 首相與防相擬暫緩訪韓

中央社／ 東京5日綜合外電報導

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後數小時解嚴，引發巨大風波且面臨國會彈劾。日本政府關注韓國局勢的同時，有意繼續維持日韓官方事務層級的溝通，以避免一連串事件導致兩國關係惡化。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，關於韓國發生的混亂，日相石破茂昨天表示，「抱持格外關心的態度關注此事」，並於當晚在首相官邸與內閣官房長官林芳正、外務大臣岩屋毅、防衛大臣中谷元，針對包含韓國在內的東北亞局勢交換意見。

日本政府原本研擬石破茂2025年1月訪韓，並與尹錫悅舉行會談，不過日本政府相關人士透露，「這種狀況下訪韓相當困難」。

中谷元原定今年訪韓的行程也大抵確定延期之外，擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，原本計劃本月中的訪韓行程已知暫停。

日本富士新聞網（FNN）報導，石破茂今天出席眾議院預算委員會回應日韓相關問題時表示，「明年適逢日韓邦交正常化60週年。我認為在日本也應舉辦相關慶祝活動，而且活動能真正體現這一里程碑的意義。我一直有這樣的想法」。

石破茂也表示，關於這些活動，不能只考慮日本自身的立場，「我也無法預先判斷接下來的情勢，因此我不便再進一步評論」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓戒嚴又解嚴 日相石破茂：格外關注

日相石破茂施政演說首重外交與安全 表明希望與川普對話

中國可能對日本重啟免簽 日相表態無意與北京「脫鈎斷鏈」

上任後首次！石破茂在秘魯會習近平 重申共同推進戰略互惠關係

相關新聞

尹錫悅危險！韓國會7日晚間表決彈劾案 9執政黨議員倒戈就掰掰

南韓總統尹錫悅3日晚間發布6小時短命戒嚴令引發社會動盪，反對黨4日已向國會提交彈劾尹錫悅的動議，最新消息指出，國會將於7...

南韓戒嚴都他害的？防長金龍顯請辭獲准 「駐沙國大使」接替上任

南韓總統尹錫悅3日晚間發布6小時短命戒嚴令引發社會動盪，被指為「幕後推手」的國防部長金龍顯已請辭獲准，尹錫悅提名由南韓駐...

駐韓記者觀察：尹錫悅政變失敗，但彈劾有可能嗎？

「戒嚴」失敗了，引申出來的，是對尹總統更大的政治風暴。因為總統與國會的矛盾衝突，和「戒嚴」相連結，這論述本就很薄弱。重要的是，執政黨國民力量黨黨魁，是尹總統親自提拔的前檢察官後輩——他任期內的首位法務部長韓東勳，在戒嚴令發布後，反而指控總統的行為「錯誤」，要求國民一起「阻擋」。

尹錫悅突發戒嚴令涉叛亂罪 韓國警方展開調查

韓國高階警官今天表示，警方已就總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）宣布戒嚴一事涉及「叛亂」罪嫌展開調查

政治風暴襲來！南韓股匯市 屋漏偏逢連夜雨

彭博資訊分析，政治動盪為南韓陷入困境的資產增添了另一層不確定性，投資人現在準備迎接三重打擊。

南韓一夜之間戒嚴又解嚴！尹錫悅將面臨哪些危機？

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，宣稱為守護憲政體制，但沒過多久就遭190名國會議員表決通過要解除戒嚴令，戒嚴僅6個小時就收場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。