日本關注韓國戒嚴風波 首相與防相擬暫緩訪韓

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後數小時解嚴，引發巨大風波且面臨國會彈劾。日本政府關注韓國局勢的同時，有意繼續維持日韓官方事務層級的溝通，以避免一連串事件導致兩國關係惡化。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，關於韓國發生的混亂，日相石破茂昨天表示，「抱持格外關心的態度關注此事」，並於當晚在首相官邸與內閣官房長官林芳正、外務大臣岩屋毅、防衛大臣中谷元，針對包含韓國在內的東北亞局勢交換意見。

日本政府原本研擬石破茂2025年1月訪韓，並與尹錫悅舉行會談，不過日本政府相關人士透露，「這種狀況下訪韓相當困難」。

中谷元原定今年訪韓的行程也大抵確定延期之外，擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，原本計劃本月中的訪韓行程已知暫停。

日本富士新聞網（FNN）報導，石破茂今天出席眾議院預算委員會回應日韓相關問題時表示，「明年適逢日韓邦交正常化60週年。我認為在日本也應舉辦相關慶祝活動，而且活動能真正體現這一里程碑的意義。我一直有這樣的想法」。

石破茂也表示，關於這些活動，不能只考慮日本自身的立場，「我也無法預先判斷接下來的情勢，因此我不便再進一步評論」。