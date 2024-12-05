政治風暴襲來！南韓股匯市 屋漏偏逢連夜雨

彭博資訊分析，政治動盪為南韓陷入困境的資產增添了另一層不確定性，投資人現在準備迎接三重打擊。

南韓總統尹錫悅還沒宣布令人震驚的緊急戒嚴之前，南韓股市基準指數Kospi和韓元已位列全球表現最差的一群，部分原因是擔心川普二度入主白宮後，南韓產業將是主要受害者。另外，南韓經濟成長放緩也令市場擔憂，南韓央行上周已因而意外降息。

尹錫悅又再演出戒嚴鬧劇，隨著反對派彈劾尹錫悅並指控他叛國罪的發展，案件在憲法法院審議期間，投資人將面臨南韓頗長時間的領導真空。

彭博說，這時間點真是再糟不過，就在川普即將上任，外界擔心韓國半導體和電池產業前景之際。Kospi指數今年下跌7%，今（5）日午前維持在微跌0.25%附近；韓元兌美元匯率今年至今下跌約9%，是跌幅最大的亞洲貨幣，今天早盤微貶，貶幅0.2%左右。

NH-Amundi資產管理公司證券投資主管Park Jinho說，需要採取謹慎的態度，而不是逢低買入。Park Jinho表示，他將等待有關股市穩定基金的討論結果出來，以及南韓央行可能進一步降息。如果當局有這樣的支持措施，市場就會顯得安全。

在戒嚴事件引發金融市場動盪後不久，南韓國金融當局矢言提供無限流動性以支持市場，並表示如有需要，10兆韓元的股市穩定基金已準備好隨時進場。不過，南韓國央行總裁李昌鏞目前的說法是，央行不太可能降息。

韓元周三（4日）反彈1.1%至1美元兌1,412.53韓元；周二戒嚴令發布後，曾經重挫2.7%，至2009年以來的最低水準的1,444.09。

這次政治風暴之前，投資人對南韓經濟前景的擔憂已經令南韓股市出現連續四個月的資金失血，流出金額總計超過140億美元，花旗集團、高盛和摩根大通，因此都在上個月下修對南韓股市的投資評級。

相較比股匯市，南韓的債市的表現好很多，而且是亞洲地區的前段班。主要有兩大原因，第一是南韓被列入一檔指標性的FTSE債券指數之內，吸引資金流入，第二是南韓央行意外降息。一項韓元計價債券指標顯示，2024年報酬率為8.2%，遠優於新興市場大盤的2%。

不過駐香港的法國興業銀行宏觀策略師Kiyong Seong示警，韓債年底之前可能無法再有更好收益，因為債市不能完全獨立於政治亂局之外而不受影響。