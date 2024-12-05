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尹錫悅危險！韓國會7日晚間表決彈劾案 9執政黨議員倒戈就掰掰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅的彈劾案將在7日晚間進行表決。美聯社
南韓總統尹錫悅的彈劾案將在7日晚間進行表決。美聯社

南韓總統尹錫悅3日晚間發布6小時短命戒嚴令引發社會動盪，反對黨4日已向國會提交彈劾尹錫悅的動議，最新消息指出，國會將於7日晚間7時進行投票。

南韓最大在野黨共同民主黨聯手祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨，以及社會民主黨191名議員發起彈劾，已於5日將彈劾案提交國會。

共同民主黨副發言人趙承來稍早表示，計畫7日晚間7時就「尹錫悅彈劾案」進行表決，以便讓執政黨議員有足夠時間審議對尹錫悅行為的決定。

根據南韓法律規定，彈劾動議提交國會後，還需要經過辯論階段，國會議員須等待至少24小時，才能正式投票，投票時限為72小時。

南韓國會共有300名議員，若超過2/3國會議員投票贊成即通過總統彈劾，也就是需要至少8名執政黨國民力量黨議員支持，通過後再交由憲法法庭審理，9名法官中6人投贊成票即確認彈劾下台。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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