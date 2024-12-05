南韓執政黨喊團結抵制彈劾案 但要尹錫悅退黨

「戒嚴」失敗了，引申出來的，是對尹總統更大的政治風暴。因為總統與國會的矛盾衝突，和「戒嚴」相連結，這論述本就很薄弱。重要的是，執政黨國民力量黨黨魁，是尹總統親自提拔的前檢察官後輩——他任期內的首位法務部長韓東勳，在戒嚴令發布後，反而指控總統的行為「錯誤」，要求國民一起「阻擋」。

2024-12-05 09:27