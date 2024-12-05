南韓一夜之間戒嚴又解嚴！尹錫悅將面臨哪些危機？

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，表示國會已成為破壞自由民主體制的怪物，為了守護國民免於北韓共產勢力的威脅，也為了避免效忠北韓的反國家勢力勾結，因而發動戒嚴。不過，南韓憲法規定，總統宣布戒嚴必須經由國會審議，且國會多數表決通過、要求解除戒嚴時，總統就必須宣布解嚴。隨後，國會190名議員全票通過解除戒嚴，尹錫悅4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。

尹錫悅對在野黨阻擋預算案不滿 緊急宣布戒嚴震撼政壇

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/12/03～2024/12/04）期間統計調查，「韓國戒嚴、解嚴」 近兩日熱門關鍵字，出現「尹錫悅、國會、在野黨、下台、北韓」等字詞。

目前南韓國會呈現「朝小野大」的局面，在野陣營持續掌握優勢。尹錫悅指出，自保守派政府上任以來，「在野黨」已發動22次針對政府機關首長的彈劾案，並多次阻撓預算案，導致國政停擺，因此宣布戒嚴。然而，部分人士認為，尹錫悅近期民調支持度一度跌至17%，加上第一夫人金建希捲入收賄醜聞，以及他對工會採取強硬態度、強推每年增加2000名醫學生的計畫，進一步激化與反對黨、媒體甚至黨內人士的矛盾，逼得尹錫悅宣布戒嚴以消弭異音。

工會罷工逼尹錫悅下台 在野黨發起彈劾案、內亂罪告發

韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU）表示，工會成員將無限期罷工，直到總統尹錫悅「下台」為止。而南韓總統府高階幕僚已表明集體請辭，另外尹錫悅所屬的執政國民力量黨也召開緊急會議，據悉會上達成共識，要求尹錫悅退黨、內閣全體辭職，以及國防部長金龍顯免職。南韓最大在野黨共同民主黨宣布，除了將發起彈劾案外，也將以「內亂罪」告發尹錫悅、國防部長及行政安全部長。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月03日至2024年12月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、IG、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『韓國戒嚴、解嚴』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

名家專欄／「保護費、晶片、軍購」川普回歸3大壓力來襲！鈕則勳解析應對之道

2024 MAMA網路聲量高點「BIGBANG」合體 〈APT.〉首度公開表演為何挨批？

最新立委聲量揭曉！黃國昌、王義川擠進前三名 學者：黃王以後一定有交鋒

習近平在拜習會首提賴清德？國安局查證打臉：恐為認知作戰

快訊／南韓最大在野黨魁李在明遇襲 頸部被刺血流如注 嫌犯當場遭逮