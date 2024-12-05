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德輿論批尹民主門外漢 視南韓戒嚴為民主倒退警鐘

中央社／ 柏林5日專電
南韓民眾4日在首爾集會，主張將總統尹錫悅拉下台。路透
南韓民眾4日在首爾集會，主張將總統尹錫悅拉下台。路透

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，旋即遭國會否決，僅維持6小時的短暫戒嚴便告結束。這場政治風波引發國際關注，德國輿論將其視為民主倒退的警鐘，直指尹錫悅是一位「民主門外漢」，誤將勝選視為可實行個人政策的通行證。

德國聯邦政府昨天在例行記者會表示，南韓是德國在亞洲的重要民主夥伴，強調正密切關注事態發展。

總理蕭茲（Olaf Scholz）發言人希伯許特萊（SteffenHebestreit）指出，「南韓是一個堅實的民主國家，國會的迅速行動展現了民主韌性。」

外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）補充說明，南韓執政黨主席公開反對戒嚴、民眾走上街頭與工會宣布罷工抗議戒嚴等反應，都是展現成熟民主的強烈信號。

除了德國官方，德國民間也對南韓事件展開熱烈討論。明鏡週刊（Der Spiegel）在其時事單元「辯論」（Debatte）中發起線上討論，詢問「南韓總統尹錫悅是否應辭職？」結果顯示，截至目前，97%的參與者支持尹錫悅下台，僅3%反對。

多數德國網友認為，戒嚴是對民主的重大威脅。一名網友指出，尹錫悅濫用國家安全機制，試圖削弱民主基礎，形同政變；另一名參與討論者表示，戒嚴通常出現在對民主認同不足的國家，反映南韓的民主體制仍然脆弱；也有網友擔憂，若類似情況發生在德國，極右勢力可能以此為藉口限縮公民權利，威脅民主穩定。

少數網友則持保留態度，認為應更深入了解南韓的政治局勢與事件細節再行評斷。

深入韓國、長年在首爾駐地觀察的「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）記者哈恩（Thomas Hahn）則評析，尹錫悅的行為不僅是對南韓民主的直接威脅，也「向全球自由世界發出警告」。

他直指尹錫悅是民主門外漢，才會像歷史中所有民粹主義領袖一樣，將勝選誤解為可以用自己簡化的世界觀推行政策的「通行證」，而非把「在多元意見中尋求共識」當作自己的政治責任。

德國對戒嚴高度敏感，這與其深刻的歷史教訓密不可分。1933年德國國會發生大火，希特勒利用縱火案推動「授權法」（Ermächtigungsgesetz），集中行政、立法與頒布憲法權力，摧毀威瑪共和的民主體制，最終導致極權統治和大屠殺歷史悲劇。

二戰後，德國反思這段歷史，1968年雖修憲允許在國家安全受到重大威脅時限制人民基本權利，但同時設置多重制衡機制，以防止權力過度集中。即使面對冷戰、極端主義威脅和疫情衝擊，德國至今未曾實施戒嚴，顯示對國家濫權的謹慎與對憲政民主的珍視。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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