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震驚美國！美副國務卿：尹錫悅宣布戒嚴是「嚴重誤判」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國副國務卿坎伯4日表示，尹錫悅發布戒嚴令是非常嚴重的誤判。路透
美國副國務卿坎伯4日表示，尹錫悅發布戒嚴令是非常嚴重的誤判。路透

南韓總統尹錫悅3日晚間發布6小時短命戒嚴令引發社會動盪，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）表示，尹錫悅發布戒嚴令是非常嚴重的誤判，極具問題且不合法，美方對此行為感到非常驚訝。

路透報導，坎伯4日表示，幾乎所有美方在韓的接觸對象，包括外交部長、財政部長及與總統府合作的多位核心人物，都對尹錫悅的行動深感意外，「是尹錫悅的嚴重誤判。」

坎伯指出，南韓發生這件事「相當難以預料且可能性很低」，認為南韓民眾對於戒嚴的過往記憶具有深刻且負面的共鳴，即使在南韓政治極度兩極化和分裂的情況下，朝野兩派都能就戒嚴決定達成共識，這也彰顯了南韓民主的強韌性，稱「這是一個強而有力的象徵，表明民眾準備好站出來，明確表示這是一個極不合法的過程。」

坎伯表示，南韓未來幾個月將面臨挑戰，而美國的目標是明確表示與首爾的聯盟關係堅如磐石。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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