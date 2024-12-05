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南韓戒嚴都他害的？防長金龍顯請辭獲准 「駐沙國大使」接替上任

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
被指為南韓戒嚴「幕後推手」的國防部長金龍顯已請辭獲准。歐新社
被指為南韓戒嚴「幕後推手」的國防部長金龍顯已請辭獲准。歐新社

南韓總統尹錫悅3日晚間發布6小時短命戒嚴令引發社會動盪，被指為「幕後推手」的國防部長金龍顯已請辭獲准，尹錫悅提名由南韓駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接替防長一職。

韓聯社報導，尹錫悅5日批准金龍顯請辭。總統辦公室秘書室長鄭鎮碩表示，尹錫悅已提名由南韓駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接替金龍顯。

鄭鎮碩表示，崔秉赫於2019年至2020年擔任韓美聯合司令部副司令，對國家安全有著廣泛的見解和豐富實戰經驗，「（崔秉赫）能夠在堅固的韓美同盟基礎上維持堅定的防禦態勢，確實履行軍隊的核心職責。」

金龍顯4日就已主動向尹錫悅請辭，表示會負起這次混亂的全部責任，他感到相當抱歉。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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