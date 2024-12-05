美媒：南韓民主通過考驗 美應明示戒嚴帶來危險

中央社／ 紐約4日專電

「華爾街日報」社論認為，南韓民主在週二通過數十年來的重大考驗，拜登政府應向總統尹錫悅明示，宣布戒嚴將帶來北韓肆意採取軍事行動等危險。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論指出，尹錫悅無預期的深夜宣布南韓戒嚴，以保護國家及其自由憲政體制遭北韓共黨勢力威脅，並揚言將剷除親北韓的反政府勢力。他的發言未指出威脅何在與針對何者，戒嚴令旨在孤注一擲搶救支持度將見底的總統任期。

2022年，尹錫悅以少於1%選票領先當選總統，南韓政治與美國兩極化現象類似，反對陣營在今年國會選舉取得多數，刪減預算並發動彈劾官員及總統親信，認同尹錫悅施政的南韓民眾已低於2成。尹錫悅還稱國會已成罪犯巢穴與毀壞民主政治的怪物。

社論指出，預算爭議絕非政府戒嚴，控制媒體，限縮國會權力，部隊出現在街頭的藉口。南韓戒嚴法僅在發生戰爭、國家緊急事故或維護公眾秩序時適用，很明顯的尹錫悅宣布時，南韓未面臨上述危機。

值得注意與鼓舞的是，國民力量黨高層譴責這是違法、違憲的舉動，情況未達施行戒嚴標準。南韓總統不得連任，尹錫悅任期已進入跛鴨狀態。

兩韓邊界是全球高度重兵駐守的非軍事地帶，2萬8500名美軍駐紮在朝鮮半島各軍事基地，任何失序狀況，例如尹錫悅宣布戒嚴，可能引起北韓領導人金正恩肆意採取軍事行動。拜登政府應向尹錫悅明示戒嚴帶來的危險。

南韓危機看似過關，但政治風暴持續，國會議員將彈劾尹錫悅，後果難料。南韓民眾上世紀為了自由，犧牲對抗北韓，到80年代才終結強人統治；週二的短暫戒嚴事件凸顯，民主文化已深植美國在亞太地區關鍵盟邦之一的南韓。

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