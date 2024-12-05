尹錫悅誤判權力引發政治動蕩 韓國經濟及國際地位遭受沖擊

韓國總統尹錫悅突然發布戒嚴令，僅在150分鐘後便遭到國會否決。尹錫悅周三（12月4日）在全國演說中表示，他已接受國會要求解嚴，撤出投入戒嚴事務的軍事部署。

路透社發自首爾的消息稱，經歷了一夜從戒嚴到解禁的動蕩之後，周三清晨首爾街頭表面上已經恢復了正常。不過，分析人士認為，抗議行動將會此起彼伏，直到尹錫悅辭職。

軍事介入加劇危機

戒嚴令發布之後，包括韓國精銳部隊第1空降旅在內的軍事力量被部署到國會。軍方動用直升機，打破窗戶，並與議員發生沖突。這一高度軍事化的行動，讓人們聯想起1980年軍隊殘酷鎮壓民主抗議者的痛苦記憶。

數小時內，190名來自執政黨和反對黨的議員於凌晨0時48分緊急開會，要求撤銷戒嚴令。國會迅速行動，於凌晨1時全票通過解除戒嚴的決議案。

有分析人士認為，這項迅速的政治行動不僅推翻了尹錫悅的戒嚴決定，還彰顯了韓國民主制度在極端政治危機下的堅韌性。同時，軍事介入加劇了尹錫悅面臨的政治危機。

尹錫悅對權力的誤判

分析人士表示，這位韓國總統選擇了錯誤的時機對政治對手發動攻勢，這一決定使他的處境比以往更為糟糕。

"反對黨一直濫用其立法地位強行通過尹錫悅認為不符合國家利益的法案，並對尹錫悅的妻子展開法律調查，同時對政府高官提出了一系列彈劾動議。" 金大中和平基金會理事會成員金尚祐對德國之聲說，"媒體和公眾對反對黨的行為有諸多批評，尹錫悅似乎誤以為這意味著他擁有比實際更多的支持。"

反對黨能夠采取這些行動，是因為他們在今年的中期選舉中勝出，佔據了議會多數席位，使尹錫悅基本上處於無能為力的狀態。

就在尹錫悅宣布戒嚴之前，《韓國時報》的一篇社論指出，在野黨正在"利用其議會多數席位推進自己的議程"，指責其"將彈劾動議武器化以對付重要官員，並操縱預算審議以削弱內閣部長、國營機構負責人及其他不同意見人士。"

"尹錫悅宣布戒嚴的行為似乎既是法律上的越權，也是政治上的誤判，這不必要地威脅了韓國的經濟和安全，"首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示。

他對德國之聲說："在公眾支持率極低，且在黨內和政府內未獲得強力支持的情況下，總統本應意識到實施戒嚴法令的困難。"

伊斯利說："他像是一個四面楚歌的政客，試圖以絕望的手段應對不斷增加的醜聞、制度性監督和彈劾呼聲，而這一切現在可能會愈演愈烈。"

伊斯利補充道，尹錫悅在戒嚴令被議會否決後立即撤銷這一法令是正確的，此舉"降低了暴力或憲法危機的可能性"。

韓國面臨政局不穩

盡管如此，隨著行政和立法機構之間的僵局持續，韓國正進入一段政局不穩的時期。

"當選為總統時，尹錫悅有26年的檢察官經驗，但毫無政治背景，對如何治理國家一無所知，"金尚祐說，"人們投票給他是因為他不是傳統政客，他宣稱自己沒有對政治包袱，不需要對誰效忠。"

反對黨已呼籲尹錫悅立即辭職，而首爾各界正在為更多的抗議活動做准備。

金尚祐說："當下局勢很微妙。人們聽到'戒嚴'這個詞時，立即回想起軍事獨裁統治下的那些年代。如果公眾情緒過於激動，就會發生危險。"

令人不安的程序漏洞

盡管國會迅速采取行動，但軍事力量出現在國會內部的場景仍然引發了人們深切的不安。議員和工作人員搭建路障與軍隊對抗，軍方強行闖入的畫面令國內外震驚。批評者質疑政府是否正在向威權主義靠攏。

特別是第1空降旅的部署引發了人們對韓國民主制度權力制衡的擔憂。有報道指出，戒嚴的實施存在令人不安的程序漏洞，包括國防部長金永賢繞過總理韓德洙作出決定，削弱了制度監督的關鍵環節。

包括尹錫悅領導的執政黨在內的批評者譴責這一舉動為觸犯刑法而且走向威權主義。人們猜測，尹錫悅在面對支持率下降（僅剩約20%）以及包括妻子涉嫌貪腐在內的政治醜聞壓力下，試圖采取極端手段重新掌控局勢。

觀察人士認為，尹錫悅的決定似乎旨在保護自己免受彈劾，但實際上卻適得其反。這一事件反而激發了更大範圍的公民抗議，並加劇了要求彈劾他的呼聲。

對經濟與國際關系的影響

哈佛大學亞洲中心研究員李成賢認為，此次事件讓投資者信心的迅速流失，對經濟和國際關系的打擊非常嚴重。像三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和現代（Hyundai）等對韓國的全球經濟地位至關重要的公司，特別容易受到這種不穩定局勢的沖擊。

韓國政治未來的不確定性還可能對國際貿易和供應鏈產生連鎖反應，特別是在工業技術和汽車制造等關鍵領域。

韓國民主歷史上的警示時刻

盡管國會迅速推翻了戒嚴法令，但這場風波在韓國政治格局中留下了深遠的影響。這場混亂暴露出韓國民主框架的深層脆弱性。

李成賢認為，此次戒嚴事件標志著韓國民主歷史上的一個令人擔憂的時刻。盡管國會通過決議解除戒嚴恢復了一定程度的秩序，但這一事件暴露了韓國政治體系的脆弱性以及行政權力過度擴張的潛在風險。

李成賢對德國之聲表示，此次事件還引發了人們對韓國民主未來的嚴重質疑，包括其制度的有效性以及在內部分裂日益加劇的情況下保持穩定的能力。這一事件的地緣政治影響也不容忽視，韓國作為東亞穩定支柱的角色受到挑戰。

（德國之聲記者Julian Ryall、通訊員子齊等報道）

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