尹錫悅戒嚴掀波面臨彈劾 南韓執政黨決定反對
南韓總統尹錫悅3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，不到數個小時遭國會推翻後又宣布解嚴，遭在野黨啟動彈劾程序。不過韓聯社報導，南韓執政黨國民力量今天決定反對彈劾尹錫悅的行動。
根據韓聯社，南韓6大在野黨昨天下午向國會提交關於彈劾總統尹錫悅的議案，最大在野黨共同民主黨計劃今天將該議案提至國會全體會議議程，並於6至7日間進行表決。
路透社指出，在野陣營需要約8名執政黨議員倒戈支持這項行動。
在昨天凌晨國會解除戒嚴的表決時，有十多名執政黨國民力量黨的議員投下贊成票。
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