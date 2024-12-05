南韓總統戒嚴令風波 美國務卿否認事前知情

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。歐新社
美國國務卿布林肯。歐新社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天告訴路透社，美國事前並不知道南韓總統尹錫悅有意宣布戒嚴，並指他預計未來幾天內將與南韓外長會談。

尹錫悅（Yoon Suk Yeol）昨晚無預警頒布緊急戒嚴令，不到數個小時遭國會推翻後又宣布解嚴。

布林肯今天在比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）成員國外長會議場邊，接受路透社採訪。他說，從現在起一切程序按照南韓法治和平地進行，這麼做至關重要。

布林肯說：「任何爭端、分歧、政治歧見皆依法和平解決，這麼做非常重要。」

他並表示，華府事前未接獲有關尹錫悅決定戒嚴的消息，強調「我們不知道」，同時也否認這可能是華府情報出現缺口的暗示。布林肯說：「我們當然並非定期被告知全球各地夥伴隨時隨地可能在做的每項決定。」

布林肯拒絕表態他是否認為尹錫悅決定戒嚴具正當理由

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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