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南韓戒嚴6小時結束 在野啟動彈劾尹錫悅

聯合報／ 記者顏伶如、編譯徐榆涵／綜合報導
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（前排左四）率黨員，四日在首爾國會大樓示威要求總統尹錫悅下台。（美聯社）
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（前排左四）率黨員，四日在首爾國會大樓示威要求總統尹錫悅下台。（美聯社）

南韓總統尹錫悅三日深夜宣布戒嚴，一九○名國會議員隨後在軍警圍繞的國會表決通過解除戒嚴案，迫使尹錫悅四日凌晨解除實施僅六小時的戒嚴令。南韓六個在野黨四日啟動彈劾尹錫悅程序，最快六日表決，若獲八至九名執政黨議員支持，彈劾就有機會通過。

這是一九八○年代南韓結束獨裁統治以來，再次宣布戒嚴。在野黨強烈譴責尹錫悅在國家未發生戰爭或動亂情況下戒嚴，違反憲法，要他下台；尹錫悅所屬的國民力量黨領袖韓東勳也批評，這次戒嚴令是悲劇，要求究責。

南韓國會四日凌晨一時許通過解嚴案後，軍警紛紛撤離國會，尹錫悅的內閣同日凌晨四時卅分取消戒嚴。

彈劾案最快明表決

最大在野黨共同民主黨等六個在野黨的一九一名國會議員，已共同發起彈劾尹錫悅提案，五日將提交國會全體會議議程，預計六日或七日表決。在野陣營在三百席的國會占一九二席，只要八到九名執政黨議員倒戈，即可達通過彈劾案的三分之二門檻。十八名國民力量黨議員在解除戒嚴的表決時投贊成票，但不確定表決彈劾尹錫悅時會如何行動。

國會若通過彈劾案，尹錫悅將立即停職，由總理代行總統職務，並由南韓憲法法庭審理彈劾案，審理時程最長六個月。若九名法官有六人以上認定彈劾案合憲，尹錫悅就必須下台，南韓將舉行總統改選。

共同民主黨四日聲明，將對尹錫悅、國防部長金龍顯及內政部長、戒嚴指揮官、警察廳長等軍警界關鍵人物，提起叛亂罪指控；金龍顯同日也遭提彈劾案，並表示已向總統請辭，以示負責。

尹錫悅的高階幕僚四日集體請辭，包括總統秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、政策室長成太胤及另外七名資深幕僚；尹錫悅當天原定主持的會議也延後。

南韓史上最短戒嚴

南韓總統尹錫悅三日晚間發表電視談話，宣布戒嚴。（路透）
南韓總統尹錫悅三日晚間發表電視談話，宣布戒嚴。（路透）

南韓史上最短戒嚴結束，民怨未歇，數以千計民眾上街抗議。南韓最大工會全國民主勞動組合總聯盟（ＫＣＴＵ）說，工會成員將無限期罷工，直到尹錫悅下台。

尹錫悅面臨占國會多數的在野黨掣肘而備受挫折，宣布戒嚴時聲稱要消滅反國家行為，剷除親北韓勢力。根據南韓憲法，總統得在戰時、動亂或其他類似緊急狀態時宣布戒嚴，但國會可在過半議員支持下表決解嚴。

在野黨國會議員趙承來說，監視器畫面顯示，尹錫悅政府宣布戒嚴後派出軍隊進入國會，似乎打算逮捕共同民主黨領袖李在明、議長禹元植、執政黨領袖韓東勳。對軍隊在前述國會表決後迅速撤離，禹元植表示肯定。

受到政局動盪影響，韓元對美元匯率一度跌至兩年新低，戒嚴取消後韓元小幅回升。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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