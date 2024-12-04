尹錫悅周四上午將發表全國演說

韓媒「韓民族日報」4日深夜獨家報導，南韓總統尹錫悅5日將對民眾發表公開談話。

該報導說，尹錫悅將就他3日晚間突宣布緊急戒嚴令，引發南韓人民不安與國內外混亂道歉。但不會談到他接下來的動向，諸如請辭或退出執政的國民力量黨。

該報導稱，尹錫悅5日將發表全國談話，被認為旨在以最大在野黨共同民主黨等6個在野黨提出的對尹錫悅彈劾案在國會表決前平息民怨，並阻止國民力量黨籍國會議員在彈劾案投票時倒戈。

相關人士指稱，國民力量黨黨鞭秋慶鎬4日晚間也在國會院會中提到，尹錫悅將於5日上午（公開）說明。