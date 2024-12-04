尹錫悅周四上午將發表全國演說

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓總統尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴。法新社
南韓總統尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴。法新社

韓媒「韓民族日報」4日深夜獨家報導，南韓總統尹錫悅5日將對民眾發表公開談話。

該報導說，尹錫悅將就他3日晚間突宣布緊急戒嚴令，引發南韓人民不安與國內外混亂道歉。但不會談到他接下來的動向，諸如請辭或退出執政的國民力量黨。

該報導稱，尹錫悅5日將發表全國談話，被認為旨在以最大在野黨共同民主黨等6個在野黨提出的對尹錫悅彈劾案在國會表決前平息民怨，並阻止國民力量黨籍國會議員在彈劾案投票時倒戈。

相關人士指稱，國民力量黨黨鞭秋慶鎬4日晚間也在國會院會中提到，尹錫悅將於5日上午（公開）說明。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅戒嚴令風波 南韓前總統朴正熙親信批：不懂政治的業餘者

南韓在野黨彈劾尹錫悅最快6日表決 需8到9名執政黨議員倒戈

韓國最大在野黨最高委員：戒嚴令旨在避免第一夫人金建希入獄

傳他建議尹錫悅戒嚴遭在野提彈劾 南韓防長金龍顯致歉請辭

相關新聞

南韓67歲國會議長「肉身翻牆」不甩軍人封鎖 敲下議事槌解除戒嚴鬧劇

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅3日晚間發布戒嚴令後，軍方直升機也降落在國會廣場，試圖由軍人封鎖現場；現年67歲的南韓國會議長...

德國之聲客座評論／優等生震驚世界 尹錫悅的戒嚴令與脆弱民主

難以想象，南韓國會宣布戒嚴，然而，這個事情真實發生了，儘管它只持續了6小時。

整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

南韓總統尹錫悅昨（3日） 晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示目的是為了剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序，引發當地民眾反對及國際關注...

尹錫悅周四上午將發表全國演說

韓媒「韓民族日報」4日深夜獨家報導，南韓總統尹錫悅5日將對民眾發表公開談話。

尹錫悅戒嚴令風波 南韓前總統朴正熙親信批：不懂政治的業餘者

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，僅約6小時就被國會閃電解除。南韓前總統朴正熙親信、93歲的前南韓統一部長官康仁德接受日本...

南韓政治亂象對北約影響？秘書長：相信南韓會持續支持烏克蘭

北約秘書長呂特今天在記者會被問到當前南韓政治亂象對北約的影響，他表示持續關注事態發展，南韓是北約在印太地區重要夥伴，解除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。