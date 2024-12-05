南韓戒嚴引國際關注 學者：離譜跨紅線變國際笑話

南韓戒嚴令引起國際關注。國安會前副秘書長楊永明表示，南韓總統尹錫悅跨越紅線太離譜，變成國際笑話，造成的經濟影響仍要視後續政治衝擊。輔大日文系特聘教授何思慎表示，尹錫悅的魯莽、不和在野溝通妥協，為台灣上了很好的一課。

楊永明說，尹錫悅惹出這麼大鬧劇有兩個因素，一是其夫人涉貪醜聞，二是朝小野大局勢；尹錫悅學法律出身，把反對黨提出彈劾、凍結刪減預算的行動視為國家緊急狀態，顯示完全沒有民主法治素養；人民的選擇出爐了，反對黨占國會多數，尹錫悅不願意妥協、遵守法治，後續仍要面對政治衝擊，在野黨勢必不會輕輕放下。

何思慎指出，尹錫悅發起戒嚴令完全是內政問題，他不與在野協調、降低政治身段，採取與在野黨對抗方式，甚至動用司法想把在野黨魁李在明關起來，用很爛的理由指責在野黨與北韓站在一起，多數民眾是不埋單的；想訴諸民粹卻押錯寶，給台灣上了很好一課，既然百姓透過選舉把立法行政權交給不同政黨，就要遵循憲政慣例解決問題。