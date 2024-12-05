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群眾阻擋戒嚴部隊進國會

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
民眾四日聚集在首爾南韓國會前，要求總統尹錫悅下台。（美聯社）
民眾四日聚集在首爾南韓國會前，要求總統尹錫悅下台。（美聯社）

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，國會議長禹元植立即召開緊急會議，但在野黨議員趕到國會時，出入口已被警方控制，有議員翻越圍牆進入；後來，兩百多名戒嚴部隊趕抵，在國會工作人員及民眾阻止下仍強行朝議事堂前進，直至議員通過解除戒嚴、禹元植宣布戒嚴令無效，軍隊才撤離。

南韓軍方在戒嚴令宣布後成立戒嚴司令部，公告國會和其他可能造成「社會混亂」的政治集會被暫停，任何違反規定者都可在沒有逮捕令情況下被逮捕，但憤怒的民眾仍聚集國會大樓外，與鎮暴警察和安全部隊發生衝突。

在野黨議員收到開會通知迅速集結到國會議場，當時大門已遭封鎖，有議員翻牆進入國會，場面混亂；議員對尹錫悅的行為感到憤怒，感嘆「這是現實嗎？他想做什麼？」

軍用直升機隨即在國會上空盤旋，部分直升機降落國會，持槍的武裝戒嚴部隊在四日凌晨零時左右抵達國會，儘管警方阻止部隊進入，但戒嚴部隊仍嘗試突圍，國會工作人員和民眾組成防線阻攔，不時傳出尖叫與咒罵聲。

戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築，開始砸玻璃開闢入口，他們打破位於主樓二樓、執政黨國民力量黨黨魁辦公室的玻璃後闖入，再次與民眾在走廊對峙；國會工作人員和民眾噴灑滅火器阻止部隊前進未果，在議場門口組成三排人牆阻止部隊進入。

議事堂內，議員用沙發推成路障阻止軍人入內，到場的一百九十名議員迅速以全票通過解除戒嚴、國會議長禹元植宣布戒嚴令無效，軍隊在四日清晨撤離。國會事務總長金敏基說，有二百卅名全副武裝的戒嚴軍搭直升機進入國會廣場，五十名戒嚴軍翻牆闖入。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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