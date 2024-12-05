美韓核諮商無限期推延

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴六小時後因國會反彈被迫取消。美國匿名官員表示，美國已無限期延後原定與南韓舉行的核諮商小組會議和相關兵棋推演，目前不清楚是否有其他美韓聯合軍事演習受影響，但可能影響美國國防部長奧斯丁下周到訪行程。

日媒先前報導，奧斯丁將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。日媒昨指出，擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，已取消原定本月中旬的訪韓行程。瑞典總理克里斯特森原定本周與尹錫悅舉行峰會也已決定延後。

美國副國務卿坎伯表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端以和平合法方式解決；他說，美國總統拜登、白宮國家安全顧問蘇利文及國務卿布林肯都已聽取簡報，美韓各層級官員保持積極溝通狀態，在南韓不確定時期，美國與南韓站在一起。

美國國務院首席副發言人巴特爾在例行記者會表示，美方事前不知尹錫悅的行動，美國希望看到政治爭端以和平且合法方式解決，立法機關的表決符合這樣作法；正在歐洲訪問的布林肯說，美方期望政治分歧能依法治和平解決，支持南韓人民及以民主法治為共同原則的美韓聯盟。

尹錫悅宣布戒嚴後，美國派駐朝鮮半島約三萬部隊動向引起關注。美國在台協會台北辦事處處長谷立言在高雄受訪表示，美軍基地未針對南韓戒嚴令做任何軍事戒備行動，「這完全是南韓內部的事，就按照他們的民主程序解決。」美國希望南韓以後可以穩定下來，區域穩定與和平「我們會繼續觀察」。

紐約時報指出，拜登政府以民主對抗極權做為外交政策基調，面對中國大陸、北韓與俄羅斯壓力則強化美韓軍事同盟，如今美韓同盟面臨數十年來最嚴酷考驗；拜登積極推動民主外交、召開全球民主峰會，今年首度移師首爾，布林肯當時在峰會形容南韓在一個世代就成功轉型為堅實和最活躍的民主國家、是全球民主陣營冠軍，南韓戒嚴對拜登政府是個諷刺。

華府人士臆測，尹錫悅刻意選擇拜登正在非洲訪問、政權即將移交給川普之際宣布戒嚴，試圖用戒嚴對付反對黨和國會，令人想起四年前川普敗選後試圖阻止拜登就職的情況。

尹錫悅面臨逼退彈劾壓力，不太可能做滿到二○二七年的任期，若遭彈劾下台或請辭，六十歲的共同民主黨黨魁李在明是可能人選。李在明對北韓立場較緩和，對日韓關係態度謹慎，可能讓美國及亞太盟友間的協調平添困難。