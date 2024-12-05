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傳建議戒嚴 南韓防長請辭

聯合報／ 編譯張佑生周辰陽／綜合報導
南韓國防部長金龍顯。美聯社
南韓國防部長金龍顯。美聯社

韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨四日傍晚向國會法案辦公室提交動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防部長金龍顯，金龍顯則發聲明說，「我已向總統表明辭意，為戒嚴令造成的所有動盪負起責任」。

報導說，共同民主黨將向檢方檢舉尹錫悅、金龍顯和內政部長李祥敏在不符法律要件下宣布戒嚴，觸犯叛國罪，並且推動彈劾。

今年六十六歲的金龍顯是陸軍備役三星將領，也是尹錫悅就讀首爾沖岩高中時大一屆的學長；他八月獲任命為國防部長時，南韓政壇即盛傳他的任務就是協助尹錫悅實施戒嚴。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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