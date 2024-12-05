聽新聞
0:00 / 0:00
傳建議戒嚴 南韓防長請辭
韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨四日傍晚向國會法案辦公室提交動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防部長金龍顯，金龍顯則發聲明說，「我已向總統表明辭意，為戒嚴令造成的所有動盪負起責任」。
報導說，共同民主黨將向檢方檢舉尹錫悅、金龍顯和內政部長李祥敏在不符法律要件下宣布戒嚴，觸犯叛國罪，並且推動彈劾。
今年六十六歲的金龍顯是陸軍備役三星將領，也是尹錫悅就讀首爾沖岩高中時大一屆的學長；他八月獲任命為國防部長時，南韓政壇即盛傳他的任務就是協助尹錫悅實施戒嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言