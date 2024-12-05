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商店提早關門 2北市議員釜山目睹肅殺

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣洪子凱黃仲明周湘芸／連線報導

南韓前晚無預警緊急戒嚴後又解嚴，國民黨北市議員柳采葳、鍾沛君正在釜山訪友，二人目擊街頭肅殺情況，前晚第一時間公布影片。柳采葳說，許多店家提早關門，情況緊張，雖未看見坦克，但短短一分鐘內就有三、四輛警車飛馳而過。

柳采葳說，南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴令時，她正在用餐，還問店員怎麼回事、會不會緊張？店員起初認為是假訊息，還說「我們平常就是這樣」，反問消息哪裡來的。鍾沛君說，當緊急戒嚴令新聞推播一出，隔壁客人馬上埋單離開，街頭人車瞬間稀少。

當國會解除戒嚴令後，鍾沛君表示，昨天一早釜山街頭已恢復正常，柳采葳說，上班、上課、出門採買一切如常地從容。

昨天上午桃園國際機場出發前往韓國旅遊的旅客遊興未減，提及南韓戒嚴一事，大部分的旅客都表示不擔心，還有人開心因此賺到比較好的匯率，僅有一名徐姓遊客覺得擔心，但機票跟住宿都已經付錢了，只好硬著頭皮出發。

但也有一名女性旅客說，沒有看到韓國政府現在對旅遊業有限制，但也是會擔心到時候鎖國，就不知道能否回台灣。

旅遊業者表示，目前團體旅遊行程及買氣未受到影響。

交通部觀光署表示，民眾仍可照常前往旅遊，也建議旅客出發前與旅行社或航空公司確認行程；外交部領事事務局已將韓國旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，提醒國人特別關注當地局勢的變化。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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