尹錫悅彈劾案內文 指其宣告戒嚴涉多項嚴重違憲行動

根據法新社見到韓國在野黨今天稍早向國會遞交的彈劾總統尹錫悅動議案內容，當中指控尹錫悅為了避免遭到刑事調查而頒布戒嚴令，「嚴重及大規模違反了憲法與法律」。

彈劾案指出，尹錫悅「出於違憲和違法意圖」決定宣布戒嚴，「以避免涉及他和他家人的疑似違法行為...即將遭到調查」。

彈劾案內文還表示，尹錫悅出動軍警武力，來將國會封鎖、拘留某些國會議員及限制國會自由進出，「這些行動大大妨礙立法者出席要求解嚴的會議」。

彈劾文寫道：「這類措施構成直接違反權力分立原則，並屬於侵害立法者商議和投票權及國會豁免權的違憲行動。」