南韓總統尹錫悅 玩火自焚「四面楚歌」
南韓總統尹錫悅3日深夜宣布緊急實施戒嚴，震撼南韓國內外，最後他選擇退讓，撤回戒嚴令，形同「玩火自焚」，讓他多年來與國內反對陣營和媒體，甚至是自己政黨間的衝突，陷入更深的危機，目前處境可謂「四面楚歌」。
63歲的尹錫悅在2022年南韓總統大選中，歷來最小的領先幅度擊敗對手當選，在就職演說宣示將把南韓「重建為一個真正屬於人民的國家」。但他的民調支持度日減，推出的法案屢遭在野黨掌控的國會封殺，妻子更屢次捲入貪腐醜聞，在野陣營也磨刀霍霍。
尹錫悅和媒體的關係，也從在開始不斷出動檢警打壓發布「假新聞」的媒體後，開始惡化，任內提出的毀謗告訴比歷任南韓總統都還多，有時甚至還限制採訪。
相較下，尹錫悅受到西方領袖的歡迎，被以美國為首的民主政體，視為對抗中國大陸、俄羅斯等威權主義的盟友，是首位參與北約組織（NATO）峰會的南韓總統。此舉也招致在野陣營批判，指控他挑釁南韓最重要的貿易夥伴中國。尹錫悅對北韓態度也比前總統文在寅強硬，促使北韓在他任內進行更多次的飛彈試射。
尹錫悅宣布實施戒嚴，引爆南韓現代史上最嚴重的憲政危機，而且就連美國都對他發布戒嚴感到意外，在在為他的政治處境增添不確定性。
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