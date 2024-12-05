南韓財部穩定金融將無限注資 股市跌幅收斂 匯價回升

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，引發相關資產全面跳水。 路透
南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，引發相關資產全面跳水。 路透

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，引發相關資產全面跳水，雖然6小時後戒嚴解除，但為防止金融市場動盪，南韓財政部昨（4）日宣布，如有必要保護經濟與市場，已準備好向金融市場注入無限的流動性。

據韓聯社報導，韓國金融監管機構金融服務委員會（FSC）表示，準備向股市穩定基金撥款10兆韓元（約70.7億美元），隨時可進場護盤。也將充分利用40兆韓元（約282.8億美元）債券市場穩定基金以及企業債券和商業票據（CP）購買計劃，維護債券和融資市場的穩定。南韓中央銀行也透過附買回操作供應充沛流動性，但央行總裁李昌鏞也澄清，不太可能在當前政治混亂後降息。

韓元3日深夜在戒嚴宣布後，兌美元匯價應聲貶至兩年低點，4日上午已反彈回升。外匯經紀商表示，南韓外匯管理當局在匯市一開盤就疑似於在岸市場拋售美元，阻貶韓元。

一位外匯經紀商對路透說，「當局在一開盤時就大力推高韓元，看起來，護盤干預將會持續一整天」。

當局的宣示行動抑制了南韓資產4日跌幅，韓元反彈最高曾勁升1.5%，逆轉前市一度重貶超過2%的頹勢；韓股Kopsi指數低開2%，收盤跌幅收窄至1.4%。重磅成分股集體下挫，LG新能源（LG Energy Solutions）跌1.13%，三星電子、現代汽車分別跌1.31%和2.33%。

南韓中央銀行總裁李昌鏞和財政部部長崔相穆召開緊急會議後，做出無限支援金融市場流動性的宣示。政府也發出新聞稿，表示「外匯市場、股市等所有的金融市場，（4日）都將正常運作」，「我們目前將對股市、債市、短期貨幣市場以及外匯市場，注入無限的流動性，直到市場完全回復正常為止」。

在戒嚴事件發生之前，南韓股匯市已是亞洲地區表現最差的後段班。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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