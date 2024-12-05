韓戒嚴鬧劇震撼6小時 尹錫悅拒不請辭面臨彈劾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

南韓總統尹錫悅3日深夜突襲宣布實施戒嚴，震驚國內外社會，在執政黨也反對、國會議員表決要求撤銷戒嚴令、民眾從驚愕轉為憤怒、工會號召大罷工抗議的「震撼6小時」後，尹錫悅在4日清晨選擇屈服，宣告解除戒嚴令，但也拒不請辭，讓戒嚴演變為一齣鬧劇。六大在野黨已對尹錫悅發動彈劾動議，讓他的處境更顯孤立。

在首爾時間3日晚間接近10時，尹錫悅發表緊急電視演說，宣布實施戒嚴，戒嚴部隊也封鎖國會大樓與街道，震撼國內與國際社會，就連美國也大感意外。隨後不僅最大在野黨共同民主黨發聲譴責，就連執政黨國民力量黨也表明反對，揚言予以制止。

南韓彈劾總統Q&A
南韓彈劾總統Q&A

國會議員在與戒嚴部隊推擠後，午夜時分成功突襲進入國會大樓，到場的190名議員（包含執政黨的18名議員）閃電一致表決通過要求尹錫悅撤回戒嚴令。緊盯局勢的南韓民眾也從驚愕轉為憤怒，紛紛走上街頭反對尹錫悅，最大工會聯盟「韓國民主勞動組合總聯盟」更表示，數千名成員將發動罷工，直到尹錫悅下台。

尹錫悅發布戒嚴令前，似乎未知會美國，美國國務院在表達密切關注局勢後，也表示南韓應遵循國會的表決結果。

在首爾時間4日清晨4時30分，尹錫悅再度發表電視演說，宣布將撤銷戒嚴令，參謀長聯席會議表示，為執行戒嚴令而調動的部隊已返回基地，整個過程僅歷時6小時，情勢從緊張演變為鬧劇，還被網友戲稱為「當沖戒嚴」。

不過，這場鬧劇只是南韓最新政爭的開端。南韓總統府表示，尹錫悅的高階幕僚4日集體提出辭呈，原定由總統主持的會議也將延後舉行。

共同民主黨和其他五個在野黨4日下午向國會提出彈劾動議，將彈劾與指控叛國罪並行，5日將提交國會全體會議議程進行報告，並於6-7日進行表決。屆時若尹錫悅不辭職下台，共同民主黨將推動彈劾程序。各界接下來將緊盯彈劾發展。

在國內經濟積弱不振、美國總統當選人川普關稅戰威脅將臨之際，南韓政壇群龍無首將拖慢財政刺激措施、提振晶片業等政策的實施腳步，對經濟前景投下變數。

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