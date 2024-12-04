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尹錫悅戒嚴令風波 南韓前總統朴正熙親信批：不懂政治的業餘者

中央社／ 東京4日專電
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，僅約6小時就被國會閃電解除。 法新社
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，僅約6小時就被國會閃電解除。 法新社

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，僅約6小時就被國會閃電解除。南韓前總統朴正熙親信、93歲的前南韓統一部長官康仁德接受日本媒體訪問時表示，尹錫悅是「不懂政治的業餘者」，宣布戒嚴前準備不足。他也預言，「從現在起，南韓將陷入一場大混亂。」

康仁德在前總統朴正熙時代的南韓中央情報局（KCIA）先後擔任朝鮮情報局長等職務，並在前總統金大中時期擔任統一部長。康仁德今天接受「朝日新聞」訪問，分析尹錫悅為何要發動這次「明知不可行」的緊急戒嚴令。

康仁德表示，他最初的疑惑就是尹錫悅「是否有必要宣布戒嚴令」，確實在野黨在國會阻礙了政府運作，但根據南韓法律，在野黨在國會佔據多數，即使宣布緊急戒嚴令，也很快就會被解除，這一點顯而易見。

他表示，根據他在朴正熙政權時代多次看過實施戒嚴令（朴正熙3次實施戒嚴）的經驗，想要維持戒嚴令，首先需要的就是軍方支持。

朴正熙當時掌控軍隊，軍方對他相當忠誠，但這次支持尹錫悅的只有國防部長金龍顯，如今的軍隊不太可能團結一致支持尹錫悅，情報機關國家情報院和檢察機關等單位也不支持他，因此無法維持戒嚴令。「我認為他在準備不足的情況下決定宣布戒嚴令。」

康仁德表示，尹錫悅想要透過宣布緊急戒嚴令來向國民說明，在野黨的行為是錯的，主張自己是正義的一方，但如果戒嚴令會影響國民生活、否定民主主義，顯然會招致國民的反對，只會讓政府的立場更加艱難。

至於為何尹錫悅沒有意識到這一點，康仁德認為，「尹錫悅是一個不懂政治的業餘者。」細看他的履歷，他過去擔任檢察官，缺乏政治經驗，根本沒辦法想像國民會對他的決定有何反應。

此外，尹錫悅周圍也沒有可以對他直言不諱的人，他沒有政界的人脈和政治經驗，因此在安排人事時任人唯親，都是把過去檢察體系和大學時代的舊友安排到重要職位上。這些人為了保住自己的地位，不會對他提供有用的建議。

至於尹錫悅是否會被彈劾成功，康仁德表示，因為尹錫悅堅信自己是對的，也聽不進周圍建言，因此他不會選擇辭職。發起彈劾需要國會（共300席）過半數支持，通過彈劾決議需要有2/3議員贊成，還需要憲法法院認定彈劾有效。目前執政黨國民力量擁有108席，所以只要有8人決定倒戈，就可以通過彈劾決議案。

他認為，國民力量黨黨魁韓東勳等人會認為如果通過彈劾，保守派勢力會遭到重創，因此會傾向反對彈劾。不過，政治人物有獨立的判斷力，如果輿論不斷批評尹錫悅，執政黨議員有可能反叛，因此有很大可能性通過彈劾。

至於未來的南韓局勢將如何發展，康仁德表示，「我擔心會陷入大混亂」。

他表示，最大在野黨共同民主黨代表李在明以及前法務部長曹國等人，過去在法院都有一些爭議（李在明11月因涉嫌違反公職選舉法，被判處有期徒刑1年，緩刑2年。曹國2月因為子女升學舞弊等案，被判處有期徒刑2年）。然而，這次事件會使他們更有勢力。

至於外交和經濟方面的影響，他認為，北韓不會直接對南韓發動軍事攻擊，但可能會增加對南韓散播虛假訊息等活動。

他也擔憂韓美關係可能會受到影響。由於尹錫悅在宣布緊急戒嚴令之前似乎沒有提前通知美國，這可能會導致失去美國的信任。另外，尹錫悅改善了日韓關係，但如果對他的批評聲不斷，日韓關係自然會受到牽連。

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