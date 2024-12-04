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南韓67歲國會議長「肉身翻牆」不甩軍人封鎖 敲下議事槌解除戒嚴鬧劇

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南韓67歲國會議長「肉身翻牆」不甩軍人封鎖 敲下議事槌解除戒嚴鬧劇

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
南韓國會議長禹元植4日召開會議表決通過解除戒嚴令。（法新社）
南韓國會議長禹元植4日召開會議表決通過解除戒嚴令。（法新社）

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅3日晚間發布戒嚴令後，軍方直升機也降落在國會廣場，試圖由軍人封鎖現場；現年67歲的南韓國會議長禹元植不顧封鎖，翻牆進入國會，召開緊急會議通過解除戒嚴案並敲下議事槌，才結束這場戒嚴鬧劇。

報導指出，尹錫悅發布戒嚴令時，禹元植才剛結束與吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）的餐敘，返回議長官邸休息。此時國會事務總長金敏基來電，告知戒嚴令頒布後，禹元植馬上自首爾市龍山區漢南洞動身前往汝矣島的國會議事堂。

禹元植抵達後，受阻於警方設置的層層路障，無法順利入內。此時禹元植當著警衛的面，翻過約1公尺的圍牆進入國會，一旁的警衛訝異之餘馬上掏出手機紀錄這一歷史畫面。

雖然進入國會內部，但仍可聽聞軍警闖入的聲音，迫於情勢禹元植一行人只好前往他處避難。直到4日凌晨，禹元植才舉行記者會，表示「國會將按憲法程序因應，請國民們相信國會，等候好消息」。

禹元植在4日0時30分時準備召開會議，審議解除戒嚴令，但過程中仍可聽到窗戶遭砸碎、幕僚阻擋軍人而傳出的爭執聲，國會議員要求馬上開議，禹元植堅持遵守程序，於凌晨1時以190票通過解除戒嚴令。

戒嚴令遭國會解除後，尹錫悅於4時30分召開國務會議，按表決結果解除戒嚴。

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