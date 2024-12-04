回應南韓短暫戒嚴 陸外交部：盼韓方保障中國公民和機構安全

對於南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，後迅速遭國會表決解除，大陸外交部發言人林劍4日下午做出回應，他說，「中方注意到有關情況。對於韓國內政，不予評論」；「中方在朝鮮半島問題上的立場沒有改變」。

據大陸外交部網站4日晚間7時許發布，今天林劍主持例行記者會的內容，林劍說，「中方注意到有關情況。對於韓國內政，不予評論」。

但林劍也表示，中國已提醒在韓中國公民加強安全防範。希望韓方採取有效措施，實際保障中國公民和機構在韓安全。

據大陸外交部，林劍最後補充，「中方在朝鮮半島問題上的立場沒有改變」。

值得注意的是，一般大陸外交部在下午三時召開例行記者會後，官方媒體四點左右就會陸續發布記者會上的部份內容，但此次或許因情勢複雜，大陸方面是直到晚間，才由外交部網站公布，發言人對於韓國情勢問題的答問。

據大陸外交部發布，彭博社記者提問內容為，「中國外交部對韓國短暫實施緊急戒嚴有何評論？這將對中韓關係產生何種影響？對朝鮮半島或亞太地區安全情勢有何影響？」對此問題，大陸外交部還主動標示，法新社、路透、德新社、韓國新一社、美國有線電視新聞網、日本廣播協會等媒體亦問及。

昨日晚間，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，中國大陸駐南韓大使館即發文，提醒在韓中國大陸公民保持冷靜，關注南韓政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守南韓官方發布的政令。