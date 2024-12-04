美軍最大海外基地在南韓 中、俄、北韓關注韓閃電戒嚴動盪

美國有線電視新聞網（CNN）分析，全球局勢緊張之際，南韓一夜間戒嚴又解嚴，這個美國在亞洲的重要民主盟友陷入動盪，震驚區域內國家和華府，大陸、俄羅斯、北韓正密切關注。

南韓總統尹錫悅昨晚閃電宣布戒嚴，數小時後這項被普遍視為違背南韓民主精神的戒嚴令，在各政治派系的壓倒性反對聲中被推翻。

尹錫悅稱此舉是為了「拯救國家」、對抗試圖摧毀「自由民主憲政秩序」的「反國家勢力」，但民眾在首爾發動抗議，要求尹錫悅下台的呼聲高漲。

南韓閃電戒嚴顯然讓華府措手不及。對美軍而言，這是個令人不安的現實。美軍最大的海外基地就在南韓，當地美國駐軍近3萬，在這個戰略上舉足輕重的地區，扮演制衡北韓，以及抗衡大陸的角色。

隨著北韓和大陸在俄羅斯入侵烏克蘭之際，加強與莫斯科的結盟，亞洲地緣政治問題日益顯著，南韓戒嚴風波恐帶來重大的影響。

南韓是美國勢力在這個區域內的主要堡壘，平壤、北京和莫斯科的領導人現在可能都把目光鎖定在首爾的局勢發展，注意削弱華府勢力的可能性。目前外界正聚焦在北韓，關注平壤是否趁機利用首爾這波政治混亂。

美韓同盟長期以來一直被兩國視為區域內的和平基石。位於朝鮮半島另一端的北韓則持續以其非法武器計畫威脅南韓和美國。

情報官員指出，隨著平壤增加與莫斯科的合作，支援侵略烏克蘭的俄羅斯軍火、飛彈和士兵，北韓的威脅只會更為急迫。

曾任情報分析人員的美國退役空軍上校萊登（Cedric Leighton）告訴CNN主播布利澤（WolfBlitzer），「南韓的任何動盪都會對我們的印太政策造成重大影響」，並指出駐南韓美軍如何為「今晚戰鬥」對抗北韓的可能性做準備。

萊登說：「南韓越不穩定，我們就越難實現我們的政策目標。」

美國總統拜登（Joe Biden）任內致力加強與南韓的夥伴關係，拜登多次與尹錫悅會面，稱他是「好朋友」，並交棒尹錫悅主辦今年稍早的「民主峰會」（Summit for Democracy）。

拜登的努力還包括在大衛營（Camp David）召開具里程碑意義的2023年美日韓峰會，繞過日韓之間的互不信任，促成三邊的協調。

美國國家安全會議（US National Security Council）發言人在尹錫悅改變其「令人關切的聲明」後表示「鬆了一口氣」，並補充說民主是「美韓同盟的基礎」。

觀察人士表示，儘管美國保證同盟關係堅不可摧，但尹錫悅令人震驚的舉措恐對該夥伴關係投下變數，削弱日韓發展迅速的夥伴關係。

戒嚴風波也在美國總統當選人川普（DonaldTrump）重返白宮前夕增添不確定性，川普曾質疑美韓之間關於南韓駐軍的財務安排。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）指出，尹錫悅此舉可能令人質疑對美日而言，南韓作為盟友和夥伴的可靠性和可預測性。

李敏英指出：「鑑於美韓同盟現在有一個比以往更強大的核子元素，這一點相當嚴重。」她指的是華府和首爾升級在核嚇阻方面的合作，因為南韓本身並未擁有核武，而是要仰賴美國的核武。

南韓政壇陷入動盪也引發北韓領導人金正恩可能趁隙而入的疑慮。

金正恩素來以選擇重要政治時刻進行武器測試聞名，像是在上月美國舉行總統大選前試射新型洲際彈道飛彈。

朝鮮半島局勢專家、英國牛津大學政治學講師郝爾（Edward Howell）指出：「我們知道每次首爾陷入動盪，北韓就喜歡對南韓的民主制度諷刺一番。」

郝爾說：「倘若北韓利用南韓的民主危機占便宜…我們也不會訝異，無論是言語上或其他方面。」

強力反對美國在亞洲駐軍的北京和莫斯科當局，也可能會密切觀察南韓領導階層的變化。

大陸國家主席習近平與其官員尤其憤怒地看著美國強化與該地區盟友的夥伴關係，華府則日益憂心來自大陸的威脅，以及北京擴大與莫斯科的安全合作。

尹錫悅一向是華府的堅定夥伴，他對北韓的態度較諸許多前任南韓總統都還強硬。

尹錫悅政府還暗示，北韓派兵前往烏克蘭可能導致其重新評估對基輔的軍事援助。南韓並沒有直接提供烏克蘭致命武器。

郝爾指出，隨著南韓對烏克蘭戰爭的關注日益顯著之際，鑑於北韓現在已經全面介入，首爾與盟友的合作不能因國內分裂而受阻。