南韓戒嚴風波輿論發酵 「國家完全開倒車」國會前燭光集會重現

南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，在國會表決通過閃電解除後，輿論不斷發酵，許多感到不滿的民眾響應各地集會，重新開放的國會區域內也聚集不少民眾，舉著燭火要求尹錫悅下台。

南韓最大在野黨共同民主黨今天下午發起集會，邀請不滿這次戒嚴事件及尹錫悅政府執政的民眾到國會大樓前階梯重現燭光集會，傍晚5時左右就已聚集大批民眾坐滿階梯與草皮，拿著要求「彈劾尹錫悅」、「立即調查內亂行為」的標語。

來到現場民眾涵蓋各個年齡層，也有帶著小孩來參與的家庭，一名與友人一起來表達訴求的市民李小姐對中央社表示，「這一切簡直就像在看電影，明明是一個平凡的夜晚，卻突然出現戒嚴」，對這次事件深感不可思議。

「那麼冷的天氣，為什麼我們不待在家裡」，李小姐說，尹錫悅這次行為讓人民無法安心過生活，「我的孩子正在當兵、丈夫也是個認真的上班族」，卻得平白遭遇這種可怕的狀況，「國家完全是在開倒車，為了孩子的未來，我們必須站出來」，「希望朝野一定要團結一心，我們不能坐視不管」。

尹錫悅3日晚間10時30分許發表緊急談話，對國會多次彈劾政府官員、削減預算等作法大表不滿，並聲稱為對抗這些「親北韓的反國家勢力」，即刻緊急戒嚴，令各界大感震驚，股匯市也隨之震盪。

雖然因為國會表決通過的壓力，尹錫悅在發表談話的6小時後就宣布解除戒嚴，事件仍不停發酵，共同民主黨已向國會提出總統及國防部長彈劾案，預計在6或7日就會在全體會議中表決。國防部長金龍顯也在彈劾消息傳出不久後宣布已向尹錫悅請辭。

即使如此，南韓民眾對於這次事件的不滿毫無減少，除國會大樓前，首爾光化門、大邱、光州等各地主要廣場都出現示威人潮，有人拿著蠟燭、有人拿著訴求標語、也有人拿手機閃光燈代替燭火，希望再次照亮南韓的前途。