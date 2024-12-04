快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

「對不起！」韓戒嚴軍人向巿民鞠躬道歉 畫面流出網不捨：憤怒都消失了

香港01／ 毛詠琪
南韓總統尹錫悅3日晚間發表緊急戒嚴令，國會門外站滿戒嚴軍人。 圖／歐新社
南韓總統尹錫悅3日晚間發表緊急戒嚴令，國會門外站滿戒嚴軍人。 圖／歐新社

看片↓由04:30左右開始↓

韓國總統尹錫悅3日晚間向國民發表緊急宣布戒嚴令，國會門外氣氛一度緊張，多名抵達的議員翻牆進入議會進行表決，戒嚴軍人隨後破窗而入。在議會表決後，終在6小時後於4日上午解除戒嚴令。韓國媒體YTN報導，戒嚴結束後，在國會門前的戒嚴軍人被拍到向市民鞠躬致歉，成為熱話。

4日，一段網友在YouTube上載的影片顯示，「今天，有一名無名戒嚴士兵向前來國會抗議的公民鞠躬並說對不起。」

這位網友說：「當我看到眼鏡後面那雙清澈的眼睛時，我所有的憤怒都消失了，我感到無盡的憐憫和感激。 」他繼續說：「在那短暫的瞬間，當你向我鞠躬一次、兩次、三次，追著我說『對不起』時，我感受到了你的誠意，那種誠意就好像你在說『我們是同一類人』。」

「我是一名公民和記者，收到了你們的問候」，「我會永遠記住你們守護民主共和國曙光的話語。請您身體健康地服完兵役，回到我們的社會，做一個健康的年輕人。」他說道。

韓國國會就戒嚴令作出表決，190名議員出席，並全數通過解除戒嚴。當地時間凌晨1時30分左右，戒嚴部隊開始從國會5號門和6號門撤出，沒有造成重大衝突。

延伸閱讀：

韓國戒嚴風波最大贏家是他　在野黨魁李在明率先翻牆入國會成關鍵

撤戒嚴令｜韓圜跌幅收窄至不足1%　ETF美股回穩　韓國股市4日如常

文章授權轉載自《香港01》

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 軍人

相關新聞

傳他建議尹錫悅戒嚴遭在野提彈劾 南韓防長金龍顯致歉請辭

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，隨即遭國會議員通過決議取消，南韓最大在野黨共同民主黨3日提出動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防...

尹錫悅遭在野黨聯手彈劾 專家稱戒嚴令如「政治自殺」：他前途未卜

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布緊急戒嚴令，國會朝野兩黨190名國會議員旋即一致表決推翻，6個在野黨4日更提交動議彈劾尹錫...

整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

南韓總統尹錫悅昨（3日） 晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示目的是為了剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序，引發當地民眾反對及國際關注...

尹錫悅大勢已去 誰有望取而代之？外媒點名這些政壇大咖

南韓總統尹錫悅在3日晚間實施戒嚴，旋即遭到國會表決要求解除，他也在4日凌晨宣告解除戒嚴，這場鬧劇使尹錫悅本就十分低落的的...

天兵噴裝！南韓戒嚴驚見「4萬美元」裝備遺落地上 網：有人要完了

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布實施緊急戒嚴令，引發當地民眾反對及國際關注。在經歷大約6小時後的戒嚴，尹錫悅便宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，事件也造成南韓當地與海外熱議。

「南韓旅遊」衝微博熱搜！1成多網友取消訪韓行程 在韓陸人曝當地現況

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，中國大陸駐韓大使館曾提醒在韓中國公民強化安全意識，減少不必要外出。隨著戒嚴令撤銷，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。