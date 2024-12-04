「對不起！」韓戒嚴軍人向巿民鞠躬道歉 畫面流出網不捨：憤怒都消失了
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韓國總統尹錫悅3日晚間向國民發表緊急宣布戒嚴令，國會門外氣氛一度緊張，多名抵達的議員翻牆進入議會進行表決，戒嚴軍人隨後破窗而入。在議會表決後，終在6小時後於4日上午解除戒嚴令。韓國媒體YTN報導，戒嚴結束後，在國會門前的戒嚴軍人被拍到向市民鞠躬致歉，成為熱話。
4日，一段網友在YouTube上載的影片顯示，「今天，有一名無名戒嚴士兵向前來國會抗議的公民鞠躬並說對不起。」
這位網友說：「當我看到眼鏡後面那雙清澈的眼睛時，我所有的憤怒都消失了，我感到無盡的憐憫和感激。 」他繼續說：「在那短暫的瞬間，當你向我鞠躬一次、兩次、三次，追著我說『對不起』時，我感受到了你的誠意，那種誠意就好像你在說『我們是同一類人』。」
「我是一名公民和記者，收到了你們的問候」，「我會永遠記住你們守護民主共和國曙光的話語。請您身體健康地服完兵役，回到我們的社會，做一個健康的年輕人。」他說道。
韓國國會就戒嚴令作出表決，190名議員出席，並全數通過解除戒嚴。當地時間凌晨1時30分左右，戒嚴部隊開始從國會5號門和6號門撤出，沒有造成重大衝突。
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文章授權轉載自《香港01》
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