快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

南韓戒嚴6小時落幕…政經局勢影響恐持續 半導體現轉單效應

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
南韓戒嚴司令部3日晚間發布公告，宣布戒嚴並動員軍隊鎮壓，隨後國會隨即開會投票，火速推翻緊急戒嚴令，並於4日凌晨宣布解除共6小時的戒嚴，同時取消部署軍隊。 美聯社
南韓戒嚴司令部3日晚間發布公告，宣布戒嚴並動員軍隊鎮壓，隨後國會隨即開會投票，火速推翻緊急戒嚴令，並於4日凌晨宣布解除共6小時的戒嚴，同時取消部署軍隊。 美聯社

南韓戒嚴司令部3日晚間發布公告，宣布戒嚴並動員軍隊鎮壓，隨後國會隨即開會投票，火速推翻緊急戒嚴令，並於4日凌晨宣布解除共6小時的戒嚴，同時取消部署軍隊。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示，此次緊急戒嚴反映顯南韓政經局勢不穩，加上三星、海力士記憶體生產重心都在南韓，尤其高頻寬記憶體（HBM）為AI server標配，估計記憶體所受影響將比其他終端多，可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應，如HBM的轉單效應可望使美光受惠，而智慧型手機訂單可能將流往中國大陸品牌與Apple，同時將不利三星手機大廠與其晶片供應商高通。

另外，曾訓億指出，南韓央行於本周一進行自2009年以來首次的連續降息，儘管南韓央行表示通膨已獲得一定程度控制，然而考量美國川普政府的關稅政策不確定性可能衝擊南韓出口市場，因此下修明年度經濟展望，由成長率2.1%下調至1.9%。

至於本次戒嚴令對南韓的影響，曾訓億說明，南韓歷史至今共發生5次戒嚴令，本次6小時的戒嚴解除後，根據歷史經驗，可預期南韓政府有高機率推出相關穩定措施讓經濟和股市恢復穩定，然在整體投資信心受影響下，南韓經濟前景能見度仍偏低，加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。

半導體 南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 韓股

延伸閱讀

籃球／南韓職業運動史從未面臨戒嚴 職籃高層：我整晚睡不著

影／南韓戒嚴變化 卓榮泰：不走回頭路 對國家民主有信心

籃球／南韓突宣布戒嚴震撼體壇！B聯賽球隊急問：能不能回日本？

整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

相關新聞

傳他建議尹錫悅戒嚴遭在野提彈劾 南韓防長金龍顯致歉請辭

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，隨即遭國會議員通過決議取消，南韓最大在野黨共同民主黨3日提出動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防...

尹錫悅遭在野黨聯手彈劾 專家稱戒嚴令如「政治自殺」：他前途未卜

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布緊急戒嚴令，國會朝野兩黨190名國會議員旋即一致表決推翻，6個在野黨4日更提交動議彈劾尹錫...

整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

南韓總統尹錫悅昨（3日） 晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示目的是為了剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序，引發當地民眾反對及國際關注...

尹錫悅大勢已去 誰有望取而代之？外媒點名這些政壇大咖

南韓總統尹錫悅在3日晚間實施戒嚴，旋即遭到國會表決要求解除，他也在4日凌晨宣告解除戒嚴，這場鬧劇使尹錫悅本就十分低落的的...

天兵噴裝！南韓戒嚴驚見「4萬美元」裝備遺落地上 網：有人要完了

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布實施緊急戒嚴令，引發當地民眾反對及國際關注。在經歷大約6小時後的戒嚴，尹錫悅便宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，事件也造成南韓當地與海外熱議。

「南韓旅遊」衝微博熱搜！1成多網友取消訪韓行程 在韓陸人曝當地現況

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，中國大陸駐韓大使館曾提醒在韓中國公民強化安全意識，減少不必要外出。隨著戒嚴令撤銷，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。