快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

聽新聞
0:00 / 0:00

傳他建議尹錫悅戒嚴遭在野提彈劾 南韓防長金龍顯致歉請辭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓國防部長金龍顯10月31日在美國國務院召開的聯合記者會上發表講話。資料照片。法新社
南韓國防部長金龍顯10月31日在美國國務院召開的聯合記者會上發表講話。資料照片。法新社

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，隨即遭國會議員通過決議取消，南韓最大在野黨共同民主黨3日提出動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防部長金龍顯。金龍顯則向國民道歉，並為了戒嚴亂局請辭。

韓聯社報導，共同民主黨表示，已於4日下午5時45分向國會法案辦公室提交動議彈劾金龍顯。金龍顯向記者發出聲明表示，「我已向總統表明願意辭職，為緊急戒嚴令造成的所有動盪負起責任」。

尹錫悅的戒嚴令是南韓1987年民主化以來首次，根據韓民族日報中文版說法，南韓國防部表示，建議尹錫悅實施戒嚴的當事人就是金龍顯。

今年66歲的金龍顯是陸軍備役三星將領，也是尹錫悅就讀首爾沖岩高中時大一屆的學長。金龍顯8月獲任命為國防部長，南韓政壇即盛傳他的任務就是協助尹錫悅實施戒嚴。

韓民族日報引述南韓國防部說法報導，尹錫悅發表緊急談話，無預警宣布緊急戒嚴，就是根據金龍顯的建議進行。金龍顯3日晚間10時40分左右主持全軍主要指揮官會議，指示加強戒備及應對態勢。尹錫悅解除緊急戒嚴令後，金龍顯指示解除召集命令，並稱「辛苦了，寡不敵眾」。

消息人士指出，金龍顯似乎認為此次緊急戒嚴是軍事作戰，覺得國防部職員們都跟他步調一致。韓聯社報導，共同民主黨還計畫以叛國罪向檢方檢舉尹錫悅、金龍顯和內政安全部長李祥敏，並且推動彈劾。

南韓 南韓戒嚴 國防部 尹錫悅 議員

延伸閱讀

尹錫悅大勢已去 誰有望取而代之？外媒點名這些政壇大咖

尹錫悅還沒請辭！南韓6在野黨向國會提交彈劾案 最快後天表決

相隔半世紀 南韓兩次戒嚴的關鍵團體沖岩派與一心會

被尹錫悅拿來當藉口發戒嚴？北韓罕見沉默 專家：誤判妄動風險增

相關新聞

傳他建議尹錫悅戒嚴遭在野提彈劾 南韓防長金龍顯致歉請辭

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，隨即遭國會議員通過決議取消，南韓最大在野黨共同民主黨3日提出動議，彈劾據傳建議實施戒嚴的國防...

尹錫悅遭在野黨聯手彈劾 專家稱戒嚴令如「政治自殺」：他前途未卜

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布緊急戒嚴令，國會朝野兩黨190名國會議員旋即一致表決推翻，6個在野黨4日更提交動議彈劾尹錫...

整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

南韓總統尹錫悅昨（3日） 晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示目的是為了剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序，引發當地民眾反對及國際關注...

尹錫悅大勢已去 誰有望取而代之？外媒點名這些政壇大咖

南韓總統尹錫悅在3日晚間實施戒嚴，旋即遭到國會表決要求解除，他也在4日凌晨宣告解除戒嚴，這場鬧劇使尹錫悅本就十分低落的的...

天兵噴裝！南韓戒嚴驚見「4萬美元」裝備遺落地上 網：有人要完了

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布實施緊急戒嚴令，引發當地民眾反對及國際關注。在經歷大約6小時後的戒嚴，尹錫悅便宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，事件也造成南韓當地與海外熱議。

「南韓旅遊」衝微博熱搜！1成多網友取消訪韓行程 在韓陸人曝當地現況

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，中國大陸駐韓大使館曾提醒在韓中國公民強化安全意識，減少不必要外出。隨著戒嚴令撤銷，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。