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尹錫悅戒嚴之亂釀韓元暴貶 加大南韓經濟放緩風險恐波及全球

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓總統尹錫悅3日深夜引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險，且可能危及全球。歐新社
南韓總統尹錫悅3日深夜引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險，且可能危及全球。歐新社

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，引發韓元暴貶，並對南韓的經濟前景帶來巨大不確定性。儘管幾個小時後就匆匆落幕，市場也因此回吐部分跌幅，但造成的政治影響仍餘波盪漾，加大了南韓經濟成長進一步放緩的風險，甚至可能波及全球。

彭博資訊報導，尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴，雖然持續時間很短，但卻引發了南韓民眾、他的政府幕僚以及反對黨的強烈抗議。在野黨共同民主黨已表示，將以叛國罪追究，並彈劾尹錫悅。

在宣布戒嚴後，不僅韓元重貶，南韓ETF也大跌，但4日上午跌幅有稍微收斂。

由於南韓是全球電子供應鏈中極為重要的一環，這起事件不僅讓南韓經濟面臨巨大風險，也可能連累全球經濟。

當前南韓經濟正處於關鍵時刻。由於民間需求減弱，南韓經濟成長正在放緩，出口開始下滑，即將上台的美國川普政府的貿易政策，也為南韓帶來龐大的下行風險。尹錫悅此舉勢必將對南韓消費者和企業信心造成重大打擊，進而削弱國內需求。

在2016年前總統朴槿惠遭彈劾時，南韓民間消費就曾因信心受挫而重創。而如今南韓家庭債務接近紀錄最高水準，狀況又比當年還要脆弱得多，令人擔心這次影響可能還會更大。

政治不確定性持續過久也可能影響外資對南韓經濟的信心。在戒嚴之亂後，南韓5年期信用違約交換（CDS）利差略為擴大，顯示投資人開始轉向避險。

不過，目前利差仍遠低於2022年11月水準，當時南韓樂高樂園開發商爆發違約，引發市場波動，顯示目前距離危機水準還很遠。

南韓央行如今表示，將會積極實施市場穩定措施，包括非常規的附買回操作，並會在市場穩定前保留一切可能性；也將透過外匯附買回提供外匯流動性。

央行還表示，若有必要，將會實施全額分配（full-allotment）附買回操作，以提供無限流動性，並對政府債券和貨幣穩定債券進行買斷交易。

南韓金融監管機關金融服務委員會表示，已準備好投入大量資金，以抑止市場波動。

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