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駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

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尹錫悅遭在野黨聯手彈劾 專家稱戒嚴令如「政治自殺」：他前途未卜

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴。法新社
南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴。法新社

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布緊急戒嚴令，國會朝野兩黨190名國會議員旋即一致表決推翻，6個在野黨4日更提交動議彈劾尹錫悅。專家接受CNN採訪時表示，尹錫悅的戒嚴令是「政治自殺」，也讓他前途未卜。

位於首爾的MIN Consulting分析師朴成民（Park Sung-min，譯音）表示，即使是保守派盟友也批評尹錫悅的戒嚴決定，「我認為這是政治自殺」。

朴成民指出，尹錫悅頒布戒嚴為南韓、韓美聯盟帶來安全和經濟風險，「隨著中美權力鬥爭持續，以及俄羅斯和北韓之間的合作，南韓政局不穩對局勢不利。況且，當我們著手處理供應鏈重組，尤其是在半導體和電池，任何不確定性增加都可能產生全球性影響，引起美國及其盟友的擔憂」。

美韓關係專家、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「韓國講座」（Korea Chair）的資深研究員金艾倫（Ellen Kim）則說，尹錫悅的支持度將因這次戒嚴引發的國家危機而崩潰，如今巨大的不確定性壟罩著他的總統任期。

金艾倫向CNN表示，尹錫悅出人意料宣布緊急戒嚴，顯然是企圖解決他跟在野勢力的政治僵局，「令許多韓國人感到十分震驚」，這也是南韓在1980年代晚期過渡到民主後，首度宣布戒嚴，勾起以往軍事獨裁統治的痛苦記憶。

隨著進步派在野各黨4月贏得國會多數，南韓幾個月來一直處在激烈的政治僵局。根據南韓中央日報說法，尹錫悅在此時宣布緊急戒嚴，原因是在野勢力日前削減預算與推動彈劾，導致緊張局勢日益加劇。金艾倫說，「尹錫悅嚴厲譴責這是『立法獨裁』，並將此視為對自己政府的威脅」。

金艾倫指出，尹錫悅一直積極倡導自由民主，卻宣布戒嚴令，「難以理解他試圖實現什麼」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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