景順：南韓股市面對變數 上漲空間可能有限

南韓12月3日深夜宣布緊急戒嚴令的消息帶動南韓股票下跌，韓元兌美元初步下跌3%。這是自1980年以來，南韓首次進入戒嚴狀態，因此市場對此深感意外和負面。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，這事件只是很短的一個插曲，不太可能會對經濟及金融市場造成任何長遠的影響。

趙耀庭表示，現有內閣可能被重新洗牌，而且各方可能考慮啟動彈劾程序，相關情況仍在不斷變化，所以市場可能持續波動。發生軍事行動的可能性甚低，因為民眾甚至是南韓總統尹錫悅所在執政黨都反對軍事干預。

此外，南韓央行貨幣政策委員會表示將幫助穩定市場，並在必需時提供「無限流動性」。因此，看到由此造成的負面影響均被政府及央行積極的政策應對措施所抵銷，這顯然對市場有利，但面對諸多不確定因素，市場上漲空間可能有限。

南韓國會議員已號召彈劾總統尹錫悅。回首2016年，即上一次總統朴槿惠(Park)被彈劾時，受惠於全球宏觀經濟背景穩健推動了半導體需求上漲，2016-2017年韓國KOSPI指數反而表現不俗。這可能顯示南韓市場更關注宏觀經濟和半導體周期，而不是國內的政治動亂。