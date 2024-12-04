「南韓旅遊」衝微博熱搜！1成多網友取消訪韓行程 在韓陸人曝當地現況

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，中國大陸駐韓大使館曾提醒在韓中國公民強化安全意識，減少不必要外出。隨著戒嚴令撤銷，大陸大使館4日上午再發聲明，提醒在韓中國公民勿放鬆警惕，但相關調查顯示，近兩成大陸網友仍打算按照原定計畫前往南韓，另有一成多網友決定取消行程。

據中國駐韓國大使館周三7時許發布消息稱，12月4日凌晨，韓國總統尹錫悅根據國會決議宣布撤銷戒嚴令，撤回戒嚴部隊。目前韓國社會秩序正常，在韓中國公民可回歸日常生活，同時請勿放鬆警惕，關注當地局勢，加強自我安全防範。

關於「近期還能去韓國旅遊嗎？」的討論在4日衝上微博熱搜，「新浪熱點」在微博發布調查「近期有去韓國的計畫嗎」，共吸引1,000多位網友投票。將近兩成網友表示打算按照原定計畫進行，近一成網友表示還在糾結要不要去，另有一成二的網友表示原本有前往韓國的計畫，但現在已經取消了。

在小紅書上，一位網友3日深夜在發文詢問，自己要搭4日晚上的飛機到韓國，不曉得現在的局勢是否還能去。這則貼文吸引600多則留言，有網友詢問自己遇到相同的狀況不知道是否能夠出發，也有在地的網友回報當地狀況。

許多預計要在未來幾周前往南韓旅遊的網友表示，已經買好機票，不知道戒嚴令取消後的狀況到底會變好還是變更糟；有網友原本是購買7日下午的飛機，但是航班被航空公司改到8日早上；也有網友原訂前往南韓出差，但因為局勢緊張，公司通知取消此次出差行程。

一位人在南韓的大陸網友4日深夜回應，目前沒有太大影響，沒有禁止外出，建議其他來到南韓的旅客避開國會一地，注意安全就好了；有網友4日凌晨剛落地南韓，表示沒有遇到什麼事情；還有正在當地旅遊的網友表示，自己是在接到朋友關心後才知道尹锡悦發布了戒嚴令。

根據韓國觀光公社今年中發布的數據顯示，2024年上半年韓國共接待外國遊客770萬人次。其中，大陸遊客數量超過220萬，高於2023年全年的202萬人次。為更好地吸引大陸遊客，韓國文化體育觀光部還在今年7月修訂《負責吸引中國跟團遊客的旅行社業務執行指南》，對兜售「傾銷旅遊」（也就是所謂購物團）產品的旅行社予以行政處分。