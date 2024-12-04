南韓戒嚴令政治風暴 美有啟動軍事沙盤推演？AIT處長谷立言回應

儘管南韓總統尹錫悅戒嚴令風波已宣告落幕，美國在臺協會處長（AIT）谷立言今被問到南韓戒嚴令釀成的政治風暴，引發周邊各國的不安，他表示，南韓戒嚴和平結束，很高興尹總統很快撤回戒嚴和軍隊，將持續觀察南韓情勢發展。

尹錫悅在昨天深夜10時25分宣布戒嚴，今天清晨4時27分宣布解除戒嚴令，前後僅維持6小時，但南韓政局動盪引起周邊國家高度關注。

AIT處長谷立言今受訪說，很高興看到和平結束了，也很高興尹總統很快撤回戒嚴和軍隊，美國希望南韓以後可以穩定下來，關於該區域穩定和和平「我們會繼續觀察」。

被問到南韓宣布戒嚴，美方是否啟動軍事方面的沙盤推演，谷立言說，美國在南韓的美軍基地，並未針對南韓戒嚴令做任何軍事戒備行動，他強調，這完全是南韓內部的事，就按照他們的民主程序解決。