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日半導體商關注南韓局勢 有企業開放在韓員工居家上班

中央社／ 東京4日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後今晨宣布解嚴，引發風波。 法新社
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後今晨宣布解嚴，引發風波。 法新社

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後今晨宣布解嚴，引發風波。今天上午並未見到日企受到明顯影響，不過有半導體相關業者表示將持續關注情況；另外，已有日企開放在韓員工居家上班

日本經濟新聞」報導，日本外務省表示，截至2023年，日本企業在南韓的據點數量共有3003處，在韓日本僑民約4萬2000人。

許多日本半導體設備商、化學材料商、電子零件業者等也在南韓設立業務或研發據點，其中有些是南韓企業三星電子、SK海力士（SK Hynix）等半導體大廠的供應商。

日本電子零件廠商「村田製造所」已經呼籲在韓員工不用勉強進公司，可以善用在家上班的機制。

日本半導體設備商東京威力科創（TEL）的南韓據點表示，「員工照常執行業務」，之後「將關注動向，依狀況適當因應」。另一間半導體設備商KokusaiElectric Corporation（國際電機）也說明，南韓的員工正常上班，未受到影響。

日本半導體設備商的斯庫林集團（SCREENHoldings Co.）表示，南韓的業務以及服務據點未受影響；迪思科（Disco）已指示公司人員關注這起事件是否影響公司業務；矽晶圓製造商勝高（SUMCO）則稱，「商務目前未受影響」。

而與南韓製造業交易的日本商社也嚴加關注南韓局勢。伊藤忠商事已經通知員工審慎挑選這週赴韓的出差，同時也已提醒在韓員工避免遊行與集會等，並開放在家上班。

另外，一間在南韓從事鋼材生意的日本大型商社透露，「目前未受到影響，但是可能依照之後的狀況，要求派駐當地的人員不要外出」。

日本兩大航空公司日本航空（JAL）以及全日空（ANA）已經分別表示，這起事件並未造成航班或是預約取消。

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