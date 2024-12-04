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天兵噴裝！南韓戒嚴驚見「4萬美元」裝備遺落地上 網：有人要完了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓昨日快閃戒嚴，有網友發現武裝軍人遺落一物。 路透社
南韓昨日快閃戒嚴，有網友發現武裝軍人遺落一物。 路透社

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布實施緊急戒嚴令，引發當地民眾反彈及國際關注。在經歷約6小時後尹錫悅便宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，事件也造成南韓當地與海外熱議。

今（4）日一名網友在PTT發文驚呼，看到韓國新聞播出的畫面有裝備被遺落在地，定睛一看竟是要價不菲的夜視鏡。網友以「韓國特種部隊掉裝了」為題發文，表示看到畫面的夜視鏡掉在地上，並提問「這個應該不少錢吧」。有網友看到回覆「那個掉的裝很貴很貴」。

據專業網友說法「四眼是全景式的夜視鏡，視野更寬這種，那是非常貴，特種部隊才會配發」，也有不少人紛紛回覆「四眼的夜視鏡一副好像40k美元（約130萬元新台幣）」、「夜視儀好幾萬會被幹飛吧」、「那個不是挺貴的嗎？可以這樣噴裝哦」、「百萬台幣掉在那，被撿走就哭了」、「四眼夜視鏡，起碼3、5萬（美元）要吧」、「天兵，噴高價裝都不知道，要飛天了」、「那個好像很貴的樣子，有人要被幹飛了」。

維基百科指出四筒式全景夜視儀原是美國空軍使用的一種特殊裝備，目的是為了輔助駕駛空中載具的人員在黑暗的環境下飛行。是目前最先進的單兵夜視儀之一，但同時價格也相當昂貴，每個約售四萬美元，只供應給美國軍方及執法機關，以及美國的盟友國家使用。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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