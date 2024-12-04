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民進黨支持南韓戒嚴？ 傳播學者批小編不擇手段想當官

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為社群平台貼文截圖
照片為社群平台貼文截圖

震驚世界的南韓宣布戒嚴一事，在群眾強烈抗議及國會議員迅速投票宣布無效後迅速落幕，變成鬧劇一場。不過民進黨立院黨團第一時間在社群平台的發文被質疑是支持戒嚴。銘傳大學廣電系主任杜聖聰忍不住公開嗆問：「然後咧，你們想走戒嚴的回頭路嗎？」

民進黨立院黨團在社群平台的這篇貼文呼應南韓戒嚴並且提到：「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠罷免法、阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職等。」

這篇貼文還說：「不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」

資深記者出身的杜聖聰指出，民進黨立院黨團發這稿子，坐實了「非我族類則去之」罪名。他寧願相信這是社群小編基於「義憤填膺」的聯想，希望讓藍營和白營閉嘴、癱瘓、統統抓起來；而不是立法院幹部的想法，否則民進黨對民主自由的認知遠遠不及格。

杜聖聰指出：戒嚴讓人民沒有集會／遊行的自由；沒有大型結社的自由；所有的媒體都必須當舔狗，效法現階段令人噁心的官媒或準官媒，眼前所見的，只有執政的美好，稍有雜音就要除之而後快。

杜聖聰認為，民進黨後輩已經「異化」了，從校園養起，寄生在特定的運動組織或社群討論區，擔任助理之後青雲直上。社群主編群該如何出頭？搏取眼球、蹭人流量、激化立場、煽動矛盾是不二法門。因此，強行把一個好好的台灣，肢解成「我者」與「他者」。於是，民進黨就是「台派」，立場不一樣的就是中共的同路人，就是暗黑勢力侵蝕這個國家。透過華麗的文青辭彙，希望搶佔「Team Taiwan」的光環，把不認同民進黨的人一竿子打成「他者」。只有認同民進黨的才是真正台灣人。這種簡單、粗暴的論述，不是為了「團結台灣」，只是社群小編這群「倖進之徒」榮昇的階梯。

杜聖聰說，這一小撮人「想把台灣推向戒嚴的深坑」嗎？再怎麼想當官，小編也不可以「不擇手段」，用所有台灣人的鮮血，來當未來的民代和大官。

至截稿為止，民進黨立院黨團雖已下架該篇發文，但是仍未道歉，而是批評外界過度曲解。

聚傳媒

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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