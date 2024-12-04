南韓戒嚴軍闖國會疑帶實彈 傳2日就已收到命令待機

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，戒嚴軍隨後前往國會，但未能阻止國會議員表決通過解除戒嚴；在野黨議員今天公開收到的舉報內容，稱戒嚴軍部隊2日就已收到命令待機，出動當時可能攜帶實彈。

韓國日報、SBS電視台等韓媒報導，南韓最大在野黨共同民主黨議員朴善源今天向媒體公開自己收到的舉報內容，舉報者稱3日晚間作為戒嚴軍出動的陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團在2日就接到準備出動的命令，取消所有預定訓練行程，3日開始進行出動軍裝檢查等準備。

據朴善源轉述，707特殊任務團疑似在緊急戒嚴發布後就收到實彈裝備，攜帶了散彈槍、步槍、機關槍、夜視鏡等裝備，還配置狙擊手。

報導也提到一名南韓陸軍官校畢業的軍事YouTuber公開的舉報內容，稱3日尹錫悅宣布緊急戒嚴前，707特殊任務團人員在晚間8時35分就收到暗示出動可能性的簡訊，內容提及「北韓相關情況緊急，可能必須立即出動」，「指揮部多次提及直升機，可能搭乘直昇機執行任務」，或是「可能在本週、下週出動，也可能馬上出動，做好可能使用彈匣的準備」等。

韓聯社引述多名軍方消息人士報導，3日派遣至國會兵力來自特殊部隊司令部與首都防衛司令部轄下，現場捕捉到士兵攜帶步槍、打破窗戶進入國會大廳，在各處與國會議員幕僚對峙的畫面。所幸並無嚴重衝突及傷亡。

南韓國會表示，國防部直升機在3日晚間11時48分起至隔日凌晨1時18分為止，共24次起飛，將230多名戒嚴軍送到國會範圍內，凌晨1時40分又追加投入50多名兵力。