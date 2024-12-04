南韓戒嚴教訓 立委馬文君：應修戒嚴法 避免立院無力制衡

韓國6小時戒嚴，讓國際震驚。立委馬文君說，同樣情況如果在台灣，立法院將無法快速反制，因為戒嚴法規定，總統宣告戒嚴，應在一個月內提交立法院追認。馬文君認為，應修法將追認限定在24小時內，並保護立委不受阻撓開會、自由投票、決議追認與否，才能夠有效制衡戒嚴。

馬文君說，很替韓國人民高興，韓國國會議員不畏軍警封鎖，翻牆突圍，或是用各種方式衝進國會，快速否決無厘頭的戒嚴。如果這樣的事態發生在台灣，我們能不能一樣快速反制？

中華民國憲法第39條，賦予總統依法宣布戒嚴權力，也明定立院制衡力量「須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時，得決議移請總統解嚴，自解嚴之日起，一律回復原狀。」

但戒嚴法最後一次修訂上溯到民國38年1月，其中第1條第2款規定：「總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認」。

雖然第12條也明定「經立法院決議移請總統解嚴時，應即宣告解嚴」，賦予立法院制衡力量，但從「總統宣告戒嚴」，到「立法院決議移請總統解嚴」期間，依法，總統只要在一個月內提請立法院追認即可，如果在休會期間，甚至要等到復會，未被追認的戒嚴期間，可能長達兩、三個月！

這段期間，若是發生像尹錫悅這樣特殊事態，若重演青鳥包圍立法院，或是軍警根據戒嚴令，阻撓立法委員開會呢？國會將無能為力。

馬文君說，她願相信台灣民主，但做最壞的準備，她主張修戒嚴法完備制度，方向有二：

一、明定總統宣告戒嚴，需在24小時內獲得立法院至少過半數追認，未獲追認，或者未過半數，戒嚴失效。

二、明文保護立法委員在宣告戒嚴後，仍能不受阻撓開會、自由投票、決議追認與否。