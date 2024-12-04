南韓迎44來首次戒嚴！專家示警「民主倒退嚕」 令人瑟瑟發抖

南韓時隔44年於3日晚間實施為期6小時的短命戒嚴，是南韓民主化以來首次，引發各界震驚，不少人訝異，「21世紀的南韓，竟然還會發生這種出現在教科書上的事？」，專家也分析，此舉將削弱總統尹錫悅的威信，且代表南韓民主正在倒退嚕。

南韓上次宣布戒嚴是在1979年，時任總統朴正熙10月26日遭暗殺後，按照憲法，由崔圭夏出任代總統，並從隔日凌晨4時起宣布全國大部分地區戒嚴。

1980年5月17日，受到以中央情報部長兼任國軍保安司令官全斗煥中將為首的南韓軍方將領影響，總統崔圭夏政府宣布全國擴大戒嚴，禁止所有政治和國會活動以及對國家元首的批判，金大中和金泳三等反對派領袖被捕，大學被勒令停課，國會遭封鎖。當時光州有大規模示威行動，全斗煥以武力鎮壓，造成數百人死亡，被稱為「光州事件」。戒嚴直到1981年經公投後才解除。

華盛頓郵報報導，南韓時隔44年再度宣布戒嚴深具歷史意義，此舉可能威脅尹錫悅的政治前途。

卡內基國際和平基金會南韓政治專家達西（Darcie Draudt-Véjares）表示，尹錫悅試圖採取極端手段，嚴重誤判南韓政治文化，遭國會迅速否決，連自己黨內人士都倒戈，削弱他身為充滿活力的民主政體領袖的威信。

60歲首爾民眾金松元4日凌晨1點表示，自己相當震驚，聽到國家宣布戒嚴令時，就與妻女一同前往國會，認為實施戒嚴很不公正，所以前來抗議。並對這麼多人的迅速反應感到「感激」。

當軍機在國會上空盤旋、戒嚴軍驅趕示威民眾時，許多分析師和民眾都在問，南韓民主怎麼了？

美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素（Daniel Russel）說：「對於一個努力克服獨裁主義的國家來說，任何針對公民使用的武力都將是悲劇性的退步。」

華府智庫布魯金斯研究所高階研究員呂寅曄（Andrew Yeo）說，如今彈劾尹錫悅的呼聲可能會加遽，許多南韓民眾都認為他做得太過火。

呂寅曄表示，不確定尹錫悅是否挖洞給自己跳，但這確實是一場內亂，且是一場豪賭。

慶北國立大學法學院教授申奉基（音譯）向南韓媒體YTN表示，尹錫悅宣布戒嚴令令人不寒而慄，讓人回想起光州事件，稱沒想到戒嚴令這種只存在於歷史書上的事，竟然會在2024年發生，「讓我瑟瑟發抖」。